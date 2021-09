Una modelo kirchnerista parodió a Carlina Losada, pocas propuestas, pero "tetas"

Úrsula Vargues ha decidido hace tiempo dedicarse más a los medios que al modelaje

Además, lo hace en medios y en programas donde deja bien en claro cuál es su postura ideológica dentro del panorama político nacional.

Activa militante en las redes, de reconocida adscripción kirchnerista, parodió el video que posteó en redes sociales Carolina Losada, la radical macrista que se postula a la senaduría nacional por Santa Fe, muy escotada y en pleno beboteo

Mirá el video, en el que declara tener pocas propuestas, pero sí “tetas".

Losada fue consultada por la respuesta de Vargues. sostuvo que "lo importante es el contenido del video que es justamente que la gente vaya a votar, porque los votos que la gente deje de poner en la urna respecto de Juntos por el Cambio van al kirchnerismo".

"La respuesta de Úrsula es de ella, no me voy a poner a parodiar con Úrsula, no me enfrento", concluyó.