Acuerdo paritario en la UNSJ: habrá presencialidad plena en las escuelas preuniversitarias

Hubo acuerdo paritario con los gremios que representan a los cuerpos docentes de la Universidad Nacional de San Juan. Finalmente, se le dio fin al trabajo virtual y bimodal en los tres colegios preuniversitarios y vuelve la presencialidad. La metodología será "presencialidad cuidada", lo que incluye también la entrega de kits de higiene contra el coronavirus para todo el personal. La vuelta podría ser hoy mismo pero falta que la UNSJ resuelva la compra de bancos, así que los padres deberán esperar la comunicación de los directivos de cada establecimiento.

Hubo revuelo con un grupo de padres de alumnos de la Industrial, quienes se quejaron en forma pública e incluso se reunieron en la puerta del Rectorado para reclamar el cese de las burbujas, en consonancia con lo decidido por el Ministerio de Educación de la Provincia.

Tras un análisis de la nueva situación sanitaria de la provincia en el contexto de la pandemia de Covid, los representantes sindicales de Adicus, Sidunsj y UDA acordaron la vuelta a las aulas, pero con las siguientes pautas de trabajo:

-Entrega de Kit de sanitización (Elementos de Protección Personal) por parte de la Universidad a cada docente. Entrega de barbijo de capa triple a cada docente de IPUs.

-Medición de temperatura corporal al ingreso del establecimiento y observación de posibles síntomas respiratorios (resfríos, tos, etc.).

-Desinfección de las manos con alcohol al 70%.

-Uso obligatorio de tapabocas o barbijo.

-Distanciamiento entre estudiantes y docentes, así como entre docentes: se deberá mantener de manera constante en un mínimo de 2 metros.

-Utilización de medidores portátiles de CO2 en aulas y salas comunes (Preceptorías, salas de profesores, bibliotecas, etc.). No podrá requerirse en forma obligatoria al personal docente la toma de la medición. La colaboración docente será voluntaria en común acuerdo con el equipo de conducción de los Institutos.

-Ventilación permanente en las aulas manteniendo puertas y ventanas abiertas, favoreciendo la circulación cruzada de corrientes de aire.

-Sanitización de las aulas, los baños, los picaportes, las barandas, las Preceptorías, las Salas de Profesores y todos los espacios comunes cada 2 horas.

-Equipamiento completo en todas las Preceptorías (computadora, impresora, teléfono y partes diarios), de manera de evitar tránsito de preceptores entre preceptorías y aglomeraciones.

-Señalética completa de espacios que indique con claridad distanciamientos mínimos y vías de evacuación.

-Distribución escalonada de horarios y/o de acceso de ingreso y egreso de trabajadores y estudiantes a los edificios escolares.

-Respeto estricto del derecho a la desconexión docente: la comunicación institucional se realizará exclusivamente dentro del horario laboral.



La Universidad se comprometió a realizar gestiones ante el Ministerio de Salud Pública para implementar un mecanismo de testeo periódico y aleatorio en cada instituto preuniversitario.