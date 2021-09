Aníbal, tras reunirse con Alberto F.: “No le pedí nada, no me ofreció nada”

Aníbal Fernández fue convocado a la Casa Rosada por Alberto Fernández, para conversar tras la reunión que el presidente mantuviera con los ministros que no renunciaron a sus cargos.

Tras el encuentro, Aníbal Fernández mantuvo un breve diálogo con la prensa donde dejó algunas definiciones, en las que no figuró cargo o nombramiento alguno:

“Charlamos de política, no le pedí nada, no me ofreció nada”

“Tenemos que ver donde fallamos, y corregir”

“Yo siempre vengo, vengo a hablar con el presidente, estábamos solos”

“La renuncia a disposición del presidente es un gesto simbólico, porque el presidente no necesita una renuncia para disponer de un ministerio. Para mí son gestos saludables”

“Lo vi bien a Alberto. El presidente es un amigo y yo voy a ayudar en todo lo que pueda”

“Hay que pensar medidas seriamente, no puedo ponerme acá a revolear cosas”

“Volveré un día de estos a seguir charlando”

“No hay una crisis, hay una elección que se perdió”