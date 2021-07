Quién es el bloquista que dice que le encantaría encabezar una lista para las PASO

"A mi me encantaría encabezar la lista, vengo desde el 95 militando, siempre es un esfuerzo grande trabajar en política y estaré en cualquier parte que me toque, es una responsabilidad grande y una oportunidad que no a todos se les da. Si me toca estar lo voy a hacer bien y si no también, porque creo en una causa". La reflexión es del concejal de Capital y dirigente bloquista Alfredo Nardi, quien reconoció que le gustaría ser precandidato a diputado nacional en una virtual lista "pura" que presente el Partido Bloquista dentro del Frente de Todos en las próximas PASO.

Nardi, a la izquierda, ladero de Rueda.

Socios por excelencia del PJ, los bloquistas no descartan armar una lista propia dentro del armado oficialista al que pertenecen hace más de una década. A pocos días del cierre de frentes, no hay dudas de que esta unión se mantendrá pero el juego interno aún no lo dan a conocer. "Es una posibilidad cierta que el bloquismo tenga una lista dentro del frente", expresó Nardi, este miércoles en Radio Colón. Aseguró que los nombres se verán más adelante, y destacó que durante la semana pasada se reunieron los dos órganos de conducción del PB que son el Comité Central y la Honorable Convención Bloquista, habilitando al presidente del partido, Luis Rueda, a hacer alianzas con vistas a las elecciones legislativas que prevén internas o PASO para septiembre y las generales para noviembre.

Nardi, que fue director de Defensa Civil en la primera gestión uñaquista, dijo que dentro del PB "hay muchas expectativas" respecto de las elecciones. "En lo partidario tienen muchas ganas, la gente podrá elegir en paso las diferentes opciones del Frente de Todos", dijo. "Vamos a seguir aportando a este frente", concluyó.