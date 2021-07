El intendente de Santa Lucía confirmó que tiene coronavirus: mirá su mensaje

Este miércoles el intendente de Santa Lucía Juan José Orrego confirmó a través de sus redes sociales que atraviesa un cuadro de coronavirus.

"Durante el día de hoy me confirmaron mi diagnóstico de COVID-19 positivo", dijo Orrego. Además manifestó que "me siento bien y estoy en casa, donde voy a cumplir con el aislamiento y con lo que me indiquen los médicos".

Esta fue su publicación en la cuenta de Facebook:

El último domingo, su hermano y actual diputado nacional, Marcelo Orrego contó que a él también le habían confirmado su cuadro positivo de COVID.