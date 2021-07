Interna de Juntos: Manes también se quiere despegar de Macri

Primero fue Jorge Macri, cuyo equipo de propaganda (aunque él niega haber dado el OK) salió con la campaña “Más Jorge que Macri”.

Ahora el nuevo “Pedro” de Mauricio es el neurocientífico Facundo Manes, precandidato a diputado nacional bonaerense por la renovada UCR, dentro del frente Juntos, ex Juntos por el Cambio.

“Yo no fui parte de Cambiemos, no pertenecí al gobierno de Macri ni de Vidal. Me estoy incorporando a una coalición y quiero plantear un salto cualitativo”, apuntó el médico, con tono de cierta superioridad intelectual y moral que divierte a los adversarios y enfurece a los aliados.

Al mismo tiempo colocó en un pie de igualdad las administraciones de Macri y de Fernández, señalando errores: “Creo que se necesita una revolución en todo lo que se exporta y que eso se logra entre todos, por eso creo que uno de los problemas que tuvo Cambiemos es que se cerró y no convocó a todos los sectores para una nueva argentina, que es lo mismo que está haciendo este gobierno”.

Manes ya había desatado la primera gran polémica tras el cierre de listas, cuando advirtió a Rodríguez Larreta de no gastar “los impuestos de los porteños” en la campaña de Diego Santilli, el precandidato a diputado nacional bonaerense por el PRO, dentro de Juntos.

La negación de Macri será fácil de sostener por parte de Manes, es fáctica. Pero despegarse de María Eugenia Vidal le resultará más difícil. En redes y medios reflotaron una información de 2016 que daba cuenta del arribo de Manes como “flamante asesor” del equipo de la ex gobernadora.