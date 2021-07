Se acercan las definiciones sobre el sueldo de estatales sanjuaninos

Este miércoles al mediodía, la ministra de Hacienda Marisa López recibió en su despacho al tercero y último grupo de sindicalistas que representan a estatales en la provincia, para revisar los salarios en virtud de la inflación que no da tregua. En esta oportunidad, la reunión se dio con los secretarios generales de los gremios del escalafón general, que son ATE, UPCN, Sitraviap (Viales) y SOEME.

Esta semana la funcionaria ya recibió a los sindicatos docentes por un lado, y a los de los profesionales de la salud, por el otro. A diferencia de reuniones anteriores, el gremio ATSA se sentó ahora a negociar en el grupo de los profesionales de la salud, por pedido de los trabajadores de la sanidad, según fuentes oficiales.

A tono con los anteriores meetings, la convocatoria oficial fue para escuchar los planteos de los trabajadores, en el marco del acuerdo pactado en marzo, donde se definió una suba del 50% en cuatro tramos y una revisión a mitad de año, que es lo que se está cumpliendo ahora.

En Hacienda han sido cautos sobre qué propuesta se hará, lo que se formulará con cada sector en las segundas reuniones, para empezar a discutir alguna medida. Los gremios en general están pidiendo que el último tramo del aumento que queda pendiente, un 7% a pagar en octubre, sea adelantado en agosto. Además, piden una nueva recomposición atentos a la suba de la inflación.

La ministra López ha expresado que no descartan conceder el adelanto, pero que aún están haciendo números dado que implica un esfuerzo económico importante de las arcas provinciales. No obstante, remarcó esta semana que la prerrogativa del Gobierno es que el sueldo de los trabajadores no se quede atrás de la inflación.