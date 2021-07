Quiénes son los tres elegidos de la oposición para el Congreso

A pocas horas del cierre de listas de las alianzas electorales para las legislativas, en San Juan, el frente Juntos por el Cambio y Consenso Ischigualasto, las dos principales formaciones opositoras, presentaron la nómina de candidatos. Al igual que en el uñaquismo, no hay sorpresas, son figuras del establishment político local los aspirantes a las tres bancas que renueva la provincia en la Cámara de Diputados de la Nación.

Basualdista de cuna y orreguista de primera hora

Del lado del macrismo local, representado en Juntos por el Cambio, la cabeza de lista es Susana Laciar Coronado, una mujer del riñón del partido Producción y Trabajo, conducido otrora por el senador Roberto Basualdo, y actualmente timoneado por el diputado nacional Marcelo Orrego.

Laciar nació en el basualdismo y le es fiel. Nunca cambió de bando. Es abogada de profesión y actualmente ocupa el rol de asesora de Basualdo en el Congreso, donde es planta permanente. El primer cargo electoral que ocupó fue diputada proporcional en el bloque Compromiso por San Juan. En esa banca, tuvo el rol de presidente de la comisión que revisó el desarrollo de la obra pública durante el periodos de gestión del ex gobernador José Luis Gioja.

Marcelo Orrego escogió a Laciar como cabeza de lista por ser una alfil de gran capacidad. De hecho, ya tuvo protagonismo en el pasado, siempre jugando de candidata a vicegobernadora. Acompañó a Basualdo en 2015 y al mismo Orrego en 2019. También sonó para ser competidora en Capital en reiteradas veces, ya que es su distrito de residencia.

Ahora, Laciar es una opción fuerte para ingresar al Congreso. Al estar primera en la lista del frente opositor más votado en 2019, especulan que, en una elección sin sobresaltos, puede entrar holgada de votos en tercer lugar. No obstante, la fuerza busca dar el batacazo y arrebatarle al uñaquismo una banca. De lograrlo, acompañaría a Laciar el presidente del Pro San Juan, Enzo Cornejo.

El que baila con la más fea

Legislador provincial desde el 2019 y presidente de Propuesta Republicana San Juan desde marzo del 2020, el abogado Enzo Cornejo fue elegido por el frente Juntos por el Cambio para ocupar el segundo lugar en la lista a diputados nacionales. Se inició en la política de grande, ingresó a los 38 años, proveniente del sector empresario y del campo. Ahora, a los 46, le tocó bailar con la situación más fea. Una grieta partidaria originada por presuntos hechos de violencia de género entre el referente del fuerte del macrismo, Eduardo Cáceres, y la vicepresidente del Pro, Gimena Martinazzo. Situación que Justicia aún no resuelve.

En el Pro me encontré con un espacio donde pude pasar de la queja a la acción, me sentí identificado con los valores, los principios, y su espiritu de construcción. Siempre insisto en la importancia de participar, sea en el espacio que sea", dijo a Tiempo de San Juan. Acto seguido destacó la importancia de su padre. "Mi padre, es mi gran compañero en este camino. Es mi ejemplo y quien me inculcó los valores del respeto, la tolerancia, la lealtad, los códigos", contó.

De militante a candidata de la UCR

Alejandra Leonardo es la tercera precandidata de Juntos por el Cambio. Hija de Enrique Leonardo, exdiputado por Albardón, creció admirando el partido radical. A los 18 años empezó a militar, pero recién en 2015 tomó mayor protagonismo cuando fue candidata a intendente por su departamento. En 2017 fue candidata suplente a senadora en la lista que encabezaban Roberto Basualdo y Susana Laciar. Mientras que en 2019 asumió el cargo de concejal, puesta que ostenta hasta el día de la fecha.

Es abogada -se recibió en la Universidad Católica de Cuyo- y mamá. Actualmente divide su tiempo entre sus funciones en la Municipalidad de Albardón y el Comité Departamental de la UCR, el cual preside.