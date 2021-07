Legislativas en San Juan: qué partidos conformaron los cuatro frentes que competirán y lo que necesitás saber

Hasta las elecciones de noviembre no se podrá decir finalmente. Es una palabra vedada para la política y en tiempos electorales lo es aún más intensamente. Este miércoles en San Juan se presentaron las alianzas entre partidos políticos que irán juntos para competir en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso) de septiembre y luego en las generales. En la provincia hay cuatro frentes: por el oficialismo, el Frente Todos, por la oposición, Juntos por el Cambio, Consenso Ischigualasto y el Frente de Izquierda Unidad. De allí emergerán los nombres que ocuparán las tres bancas que se renuevan.

Frente Todos

El Frente Todos nació al calor de las elecciones para elegir senadores durante el 2017. Tiene como columna vertebral al Partido Justicialista, conducido por el actual gobernador de San Juan, Sergio Uñac. El oficialismo cuenta con aliados fuertes como el Bloquismo, actualmente dirigido por el secretario de la Unidad de Gobernación, Luis Rueda. Y otros con peso específico en departamentos como Convicción Federal de Carlos Munisaga, con base en Rawson.

La formación mostró músculo en un acto en el hotel Viñas del Sol, en el distrito opositor de Santa Lucia. En total, participaron del evento político 53 partidos y agrupaciones. Aunque sólo trece tienen carácter de socio pleno y el resto son adherentes. Este último no es un puesto menor, sino simplemente diferente, por ejemplo, entre los adherentes está la Confederación General del Trabajo y las 62 organizaciones peronistas. Es decir, la pata sindical del peronismo y del frente. También hay lugar para el peronismo K, representado por el Frente Grande, y hasta el partido de Alberto Fernández.

Entre los trece socios están: Partido Justicialista, Bloquista, Conservador Popular, Unidad y Progreso, Frente Grande, Partido del Trabajo y el Pueblo, Convicción Federal, Movicom, Movimiento de Integración y Desarrollo, Igualar, Libres del Sur, Partido del Trabajo y la Equidad, Nueva Dirigencia.

El Frente Todos es la fuerza mayoritaria en San Juan. En 2019, Sergio Uñac obtuvo el 52,81% de los votos y tuvo la reelección. Para las Paso legislativas suenan dos listas: una naturalmente justicialista y otra bloquista. Los nombres para las precandidaturas sobran: desde Walberto Allende a Laura Adámoli, pasando por Fabiola Aubone.

Juntos por el Cambio

Es la primera vez que la facción de la oposición jugará con el nombre de la alianza nacional. En las últimas elecciones, se presentaron bajo la denominación de Frente Con Vos. Ocurrió cuando el actual senador Roberto Basualdo designó como su sucesor al entonces intendente de Santa Lucía, Marcelo Orrego. Ahora irá a las urnas con las credenciales con que Mauricio Macri forzó el balotaje para la presidencia, aunque la perdió.

Juntos por el Cambio es la segunda opción electoral más votada en la provincia. La piedra angular del frente es Producción y Trabajo, quien tiene mayor presencia territorial y cuyo líder es el mismo Marcelo Orrego, que obtuvo su banca de diputado nacional en 2019. Está acompañado por los principales partidos opositores como al Unión Cívica Radical y Propuesta Republicana. También cuentan entre sus filas con dirigentes con nombres propios como Rodolfo Colombo, de Actuar, y Juan Domingo Bravo, del Bloquismo auténtico.

Orrego y compañía protagonizaron el contrapunto entre oposición unida o fragmentada. Pese a la sugerencia nacional de la mesa de Juntos por el Cambio, integrada por Patricia Bullrich y Alfredo Cornejo, entre otros, no aceptaron recibir a los partidos que ahora son parte de Consenso Ischigualasto. Según ellos, no quisieron la unidad a cualquier precio. No querían compartir frente con dirigentes antimineros o con José Peluc, presidente del Ente Nacional de Comunicaciones en la provincia, a quien acusan de ser filo kirchnerista por haber aceptado un cargo en el gobierno de Alberto Fernández.

El acto de presentación de alianza de Juntos por el Cambio tuvo lugar en el búnker de Producción y Trabajo, ubicado en avenida Ignacio de la Roza y calle Ameghino. La sorpresa fue la ausencia de Rodolfo Colombo, aunque su mano derecha estuvo, y de Gimena Martinazzo, envuelta en un escándalo por el irregular manejo de fondos del Pro.

Entre los dieciséis socios están: Producción y Trabajo, Unión Cívica Radical, Propuesta Republicana, Dignidad Ciudadana, Actuar, Modad, Bloquismo disidente, Bloquismo auténtico, Unidos Somos Fuertes, Agrupación Ciudadanos de Chimbas, Agrupación Libertario Republicano, Republicanos Unidos, Demócrata por San Juan, Movimiento por la Defensa Vecinal (9 de Julio), Agrupación por la Vida y la Familia, Kinesiólogos Unidos de San Juan. A último momento, también se sumó la agrupación Unión y Libertad, de Belén Varela.

Sobre precandidaturas, ya hay anotados para jugar. Los que confirmaron públicamente su interés son Colombo y Falcón. Naturalmente, el partido de Orrego va a presentar un aspirante, o mejor dicho, una aspirante: Susana Laciar. Es la que suena más fuerte por ahora.

Consenso Ischigualasto

El primer frente en lanzarse fue Consenso Ischigualasto. Aunque no como tal, sino como un cuerpo de partidos con vocación opositora que buscaban la unidad para hacerle frente al Frente Todos. La cabeza de la alianza es Acción por una Democracia Nueva (Adn), conducido por Martín Turcumán. Desde el minuto uno, todos los integrantes de la alianza pujaron para integrar Juntos por el Cambio. Incluso dijeron que veían en Orrego a un futuro gobernador. Pero no hubo caso. Para ellos, que luego tiraron con munición gruesa contra el diputado nacional y su formación "no quieren ganar las elecciones, sino que se conforman con sólo una banca". La presentación la hicieron en la sede de Cruzada Renovadora, ubicada en calle Tucumán, el pasado 6 de julio.

Entre los trece socios están: Adn, Cruzada Renovadora, el partido PAIS, Partido Socialista, Puc, Gen, Coalición Cívica, Partido Socialista Auténtico, agrupación Ucr (radicales disidentes), agrupación Pro (macristas disidentes), una pata de Autoconvocados, el Movimiento Independiente de Jubilados Raúl Castells y los evangelistas de Más Esperanza.

Por ahora, fueron los más precavidos al momento de hablar de precandidaturas. El que suena fuerte es Turcumán, por una cuestión de tracción de votos. Él salió tercero en las elecciones de 2019 con el 4,8%.

Frente Izquierda de los Trabajadores-Unidad

Quizá el más ordenado de los frentes. Repitieron la unidad y juega con el mismo nombre que a nivel nacional. Tiene a experimentados militantes de izquierda como Mary Garrido del Movimiento Socialista de los Trabajadores y otras figuras nuevas como Cristian Jurado, de la agrupación Alternativa Docente.

El Frente de Izquierda de los Trabajadores ya habló incluso de precandidaturas, aunque sin nombres propios. Todos irán a las Paso para determinar qué posición ocuparán en las listas.

Los cuatro socios son: Mst, Partido Obrero, Izquierda Socialista, Partido de los Trabajadores Socialistas.