A último momento, la Justicia suspendió las elecciones en la UNSJ

La Cámara Federal de Mendoza le hizo lugar al planteo presentado por la consejera superior, Mónica Morvillo, pidiendo que los docentes que no concursaron su cargo, no tengan derechos políticos y, por ende, no puedan votar. Es por esta razón que las elecciones en la Universidad Nacional quedaron suspendidas hasta nuevo aviso. Cabe recordar que los comicios debían haberse realizado el 10 de junio del 2020, pero por la pandemia fueron suspendidos como así también prorrogados los mandatos de las autoridades.

El 7 de junio la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza resolvió declararse competente ante la presentación de Morvillo. Posteriormente, la resolución de la Cámara indica que de manera excepcional "suspender provisoriamente la realización del acto electoral previsto para el 10 de junio en las condiciones y circunstancias que fuere convocado por las autoridades de la UNSJ".

La resolución de la Justicia no se expide ni sobre la cuestión de fondo ni sobre la cautelar. El Tribunal explica que toma la decisión para completar la recolección de documentación probatoria sobre el interés público en juego antes de las elecciones, es decir para tener todos los elementos en la mano antes de la votación.

Consultada por Tiempo de San Juan, Morvillo dijo que siente que se hizo justicia. "Es por el bien de la provincia y por una universidad que vuelva a tener su nivel. Llevo dos años peleándola con cartas documento al rector para que volviéramos a la normalidad. No tuve otra forma que recurrir a la Justicia", indicó.

El quid de la cuestión está en la Carrera Académica y su artículo 73, que establece que los docentes interinos que llevan más de cinco años ejerciendo en la UNSJ no deben concursar por sus cargos y que solo rindiendo un coloquio pueden titularizar. Así las cosas, en la UNSJ, hay decenas de profesores que no concursaron su cargo y que se valieron de este artículo para poder titularizar en sus carreras.

Morvillo, avalándose en la Ley de Educación Superior, que dice que solamente tienen derechos políticos los docentes concursados, apeló ante la Justicia Federal y obtuvo una respuesta favorable. La consejera tenía como objetivo que sólo pudieran votar y ser candidatos los docentes que concursaron sus cargos y no el resto.