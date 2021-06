Legislativas 2021 en San Juan: cómo anotarte para autoridad de mesa y qué pasa con los lugares de votación

Está a punto de abrirse la inscripción para ser autoridad de mesa en las próximas elecciones legislativas que se prevén en San Juan y en todo el país el 12 de septiembre -PASO- y el 14 de noviembre -Generales- próximos. Se trata de una tarea rentada y que este año tendrá particularidades en medio de la pandemia.

La apertura de las inscripciones se prevé para la semana que viene a más tardar y se habilitará una web o correo para que los interesados se anoten y luego puedan ser evaluados para ser aceptados, según dijo este martes en Radio AM 1020 el secretario electoral de la Justicia Federal con competencia en San Juan, Edgardo Benítez.

Aún no se conoce cuánto les pagarán e incluso se baraja que vacunen a todas las autoridades de mesa para poder cumplir su función. "La posibilidad de que estén vacunadas está, no tenemos detgalles al respecto pero queremos y entrenemos que se va a llevar a cabo así, no sabemos cuándo", dijo el funcionario judicial.

A nivel nacional hay un plan de bajar la cantidad de mesas por escuela para evitar aglomeraciones, que promedia el 30% de aumento de establecimientos en todo el país. En San Juan ya está definido que serán 43% más las escuelas que se usarán. Eran 211 las afectadas y ahora se agregaron 62 en el Gran San Juan, dijo.



"Hemos podido cumplir en San Juan esa cantidad que permite no tener más de 8 mesas por establecimiento. Habrá algunas excepciones permitidas desde la Cámara Nacional Electoral porque hay espacio suficiente. Están ubicadas en la zona de Capital y Gran San Juan", indicó.

Por eso será clave para el elector revisar dónde vota en el padrón provisorio. Va a haber un número importante de electores que va a ser trasladado en esta elección en particular, en pandemia según confirmó Benítez. "Los electores deben quedarse tranquilos de que no los vamos a mandar a un lugar alejado", remarcó.

Desde la Justicia Federal miran de cerca cómo se dio la primera votación en el país en Misiones, días atrás, para ver cómo se resolvieron ciertos temas como la cantidad de gente y la sanitización, de manera de replicar esas medidas o perfeccionarlas en San Juan. En esta oportunidad se pagó un monto de 4.500 pesos a las autoridades de mesas y 6.000 a quienes realizaron la capacitación del Tribunal Electoral.

Se sabe que ha habido un porcentaje de ausentismo que considera riesgoso ir a votar. Más cerca de la fecha de la elección se prevé ajustar algunios ítems como, por ejemplo, dispensas especiales para personas que tengan condiciones que impidan el ejercicio del voto, y habrá que ver qué se reglamente sobre eso en todo el país, aclaró.