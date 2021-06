Insólito: un fallo de la Justicia podría dejar sin votar a algunos docentes de la UNSJ y pone en jaque las elecciones

Insólito. Los docentes de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) votarán por separado en las elecciones de este 10 de junio.

Es que una consejera superior, Mónica Morvillo, presentó un recurso ante la Justicia Federal, pidiendo que los docentes que no concursaron su cargo, no tengan derechos políticos y, por ende, no puedan votar.

La Cámara Federal de Mendoza, se declaró competente y ahora deberá resolver sobre el asunto, dejando a las elecciones universitarias en medio de la incertidumbre ya que hasta hay candidatos que, bajo esta normativa, no podrían ni siquiera ser candidatos.

El quid de la cuestión está en la Carrera Académica y su artículo 73, que establece que los docentes interinos que llevan más de cinco años ejerciendo en la UNSJ no deben concursar por sus cargos y que solo rindiendo un coloquio pueden titularizar.

Así las cosas, en la UNSJ, hay decenas de profesores que no concursaron su cargo y que se valieron de este artículo para poder titularizar en sus carreras.

Morvillo, avalándose en la Ley de Educación Superior, que dice que solamente tienen derechos políticos los docentes concursados, apeló ante la Justicia Federal y obtuvo una respuesta favorable. La consejera tenía como objetivo que sólo pudieran votar y ser candidatos los docentes que concursaron sus cargos y no el resto.

La Cámara Federal de Mendoza se declaró competente para resolver el conflicto, a dos días de las elecciones universitarias que definirán a su nuevo rector.

Así las cosas, desde la UNSJ tomaron una decisión, por lo menos, inédita: dividirán las urnas de los docentes concursados, de las de los docentes que no concursaron y que accedieron a titularizar con el artículo 73 de la Carrera Académica.

Con esa definición, la casa de altos estudios apunta a tener separados los votantes para poder resolver el problema, que podría ser tener que descartar todos los votos emitidos por los docentes no concursados, si es que la Cámara mendocina falla a favor de Morvillo.

Las elecciones en la UNSJ serán este 10 de junio e, inclusive, hay candidatos a consejeros y a decano que no concursaron su cargo y que podrían ser perjudicados por este fallo judicial, ya que no podrían ni siquiera postularse.

ESTE ES EL COMUNICADO COMPLETO DE LA UNSJ:

Visto la cédula por la cual la Universidad Nacional de San Juan queda notificada de la competencia que la Cámara Federal de Mendoza declara tener en la causa MORVILLO, MÓNICA CRISTINA c/ UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN s/RECURSO DIRECTO LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR LEY 24.521, la Junta Electoral ha resuelto que se conformen padrones separados para el estamento docente, debiendo discriminarse entre: docentes regulares por concurso, y docentes regularizados por el art. 73 del CCT, los votos serán computados como regulares pero estarán discriminados en dos urnas.

Es por este motivo que la Junta Electoral solicita a todo aquel docente que haya efectivizado su cargo por el Art. 73 pero ya hubiera obtenido la regularidad con anterioridad por concurso de antecedentes y oposición se lo comunique a esta Junta a la brevedad adjuntando una foto o escaneo de su designación como efectivo al mail juntaelectoral2021@unsj.edu.ar.

Las resoluciones que revisten importancia para esta aclaración son aquellas emitidas por las Unidades Académicas con fecha hasta el 23 de abril de 2021 inclusive.

Toda resolución posterior no es comprendida en este comunicado.

Se solicita brinden esta información a la brevedad, y hasta el día miércoles 09 de junio de 2021 a las 10 hs.