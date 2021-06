Incertidumbre y duros cruces en la Universidad Nacional de San Juan luego del fallo de la Justicia Federal

A dos días de que voten en la Universidad Nacional de San Juan, una presentación judicial de la consejera superior Mónica Morvillo pone en jaque los resultados de las elecciones en la casa de altos estudios. Es que la Cámara Federal de Mendoza le hizo lugar al planteo de la consejera, quien solicitó excluir de los padrones a los docentes no concursados.

Con el objetivo de que el acto eleccionario se realice, la Junta Electoral se expidió sobre el tema y resolvió que los docentes concursados voten en una urna distinta a los no concursados. ¿Por qué? Para que en caso de que la Justicia resuelva a favor de Morvillo, las elecciones continúen teniendo validez. Ante los pedidos de algunos decanos para que la Junta se expida ahora en sentido contrario a lo comunicado el pasado 7 de junio, hay incertidumbre y rumores de renuncia de algunos miembros de la Junta Electoral.

La clave de la cuestión está en la carrera académica y su artículo 73, que establece que los docentes interinos que llevan más de cinco años ejerciendo en la UNSJ no deben concursar por sus cargos y que solo rindiendo un coloquio pueden titularizar. Así las cosas, en la UNSJ, hay decenas de profesores que no concursaron su cargo y que se valieron de este artículo para poder titularizar en sus carreras. Morvillo, avalándose en la Ley de Educación Superior, que dice que solamente tienen derechos políticos los docentes concursados, apeló ante la Justicia Federal y obtuvo una respuesta favorable. Lo que implica no sólo un conflicto para la votación sino también para los candidatos, ya que muchos de los que se postulan para distintos cargos no han concursado.

La polvareda que levantó la presentación de Morvillo en la Justicia generó una convocatoria urgente. El rector, decanos y miembros de la Junta Electoral se reunieron en forma virtual para resolver cómo seguir ante este escenario. Hubo pedidos internos para que la Junta se expidiera en sentido contrario a lo publicado el 7 de junio. Es que muchos de los presentes solicitaron que tanto los docentes concursados y los no concursados, voten en la misma urna y no en forma separada. Esto generó la furia de algunos miembros de la Junta, que prometen renunciar al cuerpo.

La Cámara Federal de Mendoza se declaró competente para resolver el conflicto y preocupa un antecedente, que data del 2019. Es que la Corte Suprema de Justicia le hizo lugar a una presentación para que los docentes no concursados no participen en las elecciones que se celebraron en la Universidad Nacional de Jujuy ya que la Ley de Educación Superior considera que no tienen derechos políticos.