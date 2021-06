Otro quiebre entre empresarios mineros: un sector pegó el portazo y creó una nueva cámara

Por segunda vez, la Cámara de Servicios Mineros de San Juan (Casemi) se rompe. Es el fruto de una feroz interna entre empresarios que no se guardaron nada y dispararon con munición pesada durante meses. Este lunes, el propietario de Zonda textil, Sergio Vallejos, anunció el quiebre de la “cámara madre” y la creación de la Cámara de Prestadores de Servicios Energéticos y Mineros (Caprem). La respuesta a la salida no llegó desde la conducción actual, sino desde la lista oficialista encabezada por el dueño de la empresa de seguridad Huarpe, Daniel Cárcamo. La historia se repite. Ya sucedió en 2020, cuando los proveedores departamentales se sublevaron y formaron otra asociación.

En marzo de este año empezaron los chispazos. Casemi ingresó en un punto de no retorno en las relaciones entre sus socios y estalló la interna por la conducción de la entidad que nuclea a 250 empresas proveedoras de servicios a las multinacionales que extraen recursos metalíferos y no metalíferos en San Juan. Los dardos de Sergio Vallejos y compañía iban disparados contra el presidente de la institución por cuatro periodos consecutivos, Juan José Igualada, empresario del transporte. Desde ese entonces, el quid de la cuestión era la disminución de los contratos en licitaciones para los proveedores locales en favor de empresas de otras provincias. Sobre todo, en la antesala a Josemaría, la inversión extranjera en Argentina más importante en mucho tiempo: 3.200.000.000 de dólares que aportará el grupo canadiense Lundin.

Ahora, Vallejos aseguró tener una veintena de socios. La asamblea para definir los integrantes de la Comisión Directiva ya se hizo y el textil es el flamante presidente. El trámite ante personería jurídica está en marcha y el miércoles próximo presentará a los integrantes del cuerpo de manera formal. Sobre las razones que provocaron la ruptura, Vallejos dijo que “nunca llegó la normalización de Casemi”. Destacó que pasaron 100 días desde que comenzaron los trámites para regularizar la situación económica, financiera y legal de la cámara. “No tenemos sede, no se pagan los juicios, no hay balance”, señaló. Por eso, decidió junto con otros empresarios disconformes, “dejar atrás” Casemi y el “estancamiento”, para salir a “pedir por el compre sanjuanino”. En cuanto a los apoyos, dijo que la Federación Económica los respalda y será el lugar de reunión.

No hubo respuesta desde la conducción actual ante la salida. La segunda en pocos meses. El que tomó el guante fue el candidato oficialista, Daniel Cárcamo. Manifestó estar “sorprendido” y “lamentar” el alejamiento de Vallejos. “Siempre se trató de mantener la unidad de Casemi”, dijo el dueño de Huarpe, la empresa que gestiona la seguridad en el yacimiento Veladero. Con serenidad, Cárcamo no quiso entrar en polémica y usó la remanida frase: “Lo que Juan dice de Pedro, habla más de Juan que de Pedro”, y evitó calificar el comportamiento de su colega. No obstante, informó que aún no hay ninguna notificación oficial sobre la salida de Vallejos. Comentó que se enteró por trascendidos la decisión del textil. “No presentó una nota institucional”, apuntó. No obstante, Cárcamo no desconoció que esta ruptura significa que la dirigencia de Casemi no representó bien a los socios. “Nos obliga a mirar para adentro”, reflexionó.

En rigor, al día de hoy, la Cámara de Servicios Mineros no tiene fecha de elecciones. Aún falta presentar el balance hasta mayo 2021. Cárcamo expresó que eso se debe a los nueve días de confinamiento decretados por el presidente Alberto Fernández y la “administración pública estuvo prácticamente parada”.