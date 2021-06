Un intendente se internó en otra ciudad por coronavirus, pero se llevó el respirador del hospital

El intendente macrista de la ciudad de Lincoln, Salvador Serenal, tiene Covid, y decidió continuar su tratamiento en un a clínica privada de junín, una ciudad más grande, cercana, en la que podría recibir una mejor atención. El problema es que el mandatario se llevó del hospital de su pueblo un respirador, como si fuera suyo.

Serenal, en tiempos de Vidal gobernadora, participando de una reunión de Gabinete nacional ampliado.

A pesar que desde el municipio aseguraron que "es una práctica habitual”, no pusieron el dato en el comunicado que informaba al pueblo el traslado de su jefe político, que no pidió licencia a pesar de que hace 11 días que no puede gestionar el municipio.

Desde la municipalidad abundaron con declaraciones que no hicieron más que enfuerecer a un pueblo ya bastante indignado: “Él no necesitó el respirador. Solo utilizó un tubo de oxígeno para el traslado. Pero como la clínica no tenía más respiradores le dijeron que se llevara uno propio”, intentaron aclarar.

Otro dato escandaloso es que el intendente Serenal, a pesar de tener comorbilidades, no quiso vacunarse, y ni siquiera se anotó a tal fin. Desde la oposición bramaron porque "gracias a esa actitud, hoy el sistema de salud tiene un respirador menos a disposición, porque está reservado para uso personal de una persona que no se quiso vacunar”.

El equipo, preparado para tratar casos graves de neumonía bilateral producto de la infección por el virus SARS-CoV-2 ni siquiera pertenecía Lincoln, sino al hospital de Junin, que le cedió tres para ser usados ante una emergencia por Covid.