Macri llegó a Mendoza: ¿a qué fue, y por qué criticó fuerte a los universitarios?

Mauricio Macri sigue con su gira nacional presentando "Primer tiempo", hasta ahora en territorios que le son favorables electoralmente. Hace unas semanas se lo vio por Córdoba, y hoy llegó hasta Mendoza.

Más allá del material del libro dejó fuertes consideracione sobre la política nacional y algunos personajes que la transitan.

En relación al gobierno de Alberto Fernández, volvió a usar un latiguillo que, parece, va a acompañarlo durante toda la campaña si, como dejó entrever Miguel Ángel Pichetto, será candidato a diputado en la Capital Federal: "Es un ejército de demolición".

Refutó una de la principales críticas a su gobierno, la que se basa en el brutal endeudamiento externo, castigando a Cristina Fernández con números propios, y sin nombrarla: "Ella tomó 120 mil millones de deuda, nosotros 50 mil”.

Llamó la atención la crítica a los universitarios, a los que le reclamó la falta de "rebeldía". El ex presidente se preguntó "cómo puede ser que nadie haya salido a quejarse de la no presencialidad. Estoy sorprendido. Claramente tenemos que defender nuestros derechos y libertades. Las democracias ya no están más en crisis por golpes de estado, ya no existen más los golpes con tanques. Lo que existen son gobernantes que, día a día, quitan pequeñas libertades hasta quebrarte y dejarte sin sistema”.

El tema presencialidad de las clases fue una constante en su mensaje, en el que atacó duramente a los gremios docentes: “Tenemos que salir de esta traba mafiosa enquistada en las organizaciones de la educación que hacen tanto daño a esta renovación que necesitamos todos”.

Macri aseguró que en las próximas elecciones "se decidirá el destino de la Argentina", y consideró a estos comicios de medio término como los más importantes "desde el regreso de la democracia".

El empresario empatizó con su público al alabar "la rebeldía de los mendocinos que tanto necesitamos en este momento”.

Haciendo un ejercicio de contrafáctica, el ex presidente de Boca se mostró convencido de que su gobierno hubiera manejado mejor la pandemia, y de que “hay que volver a poner el país en el rumbo 2015-2019".

"La mayoría de la gente está mal", djo Macri, pero advirtió que "a veces el aprendizaje tiene que ser a través del dolor. Lo estamos aprendiendo y nos va a dar convicción para hacer lo que tenemos que hacer: apostar a la cultura del trabajo”.