Suspensión de las elecciones: los argumentos de la UNSJ para que la Justicia rechace la cautelar de Morvillo

Horas antes que la Universidad Nacional de San Juan votara luego de un año de elecciones prorrogadas, la Cámara Federal de Mendoza le hizo lugar a la medida cautelar presentada por la ex docente Mónica Morvillo y suspendió los comicios. La Justicia Federal le dio cinco días hábiles a la UNSJ para responder. El área Legales de la casa de altos estudios trabajó en conjunto con el departamento de Ciencias Jurídicas de la Facultad de Ciencias Sociales para elaborar una respuesta contundente, que según informaron tiene 95 fojas. Cuáles son los argumentos de la contestación de la UNSJ.

El equipo de abogados que participó en la elaboración de la estrategia jurídica de la universidad está integrado por los profesionales de Legales y por Conrado Suarez Jofré, Ana Carrizo, Marcos Conca, Soledad Lloveras, Grace Bridge y Federico Sanna Baroli –de Ciencias Jurídicas-.

La UNSJ tenía tiempo hasta el viernes para responder, pero envió el 14 la contestación impugnativa. La respuesta se basa en dos planteos: por un lado, los abogados aseguran que no se reúnen los requisitos legales para el dictado de la medida cautelar ya que no se cumple con lo estipulado por la ley de medidas cautelares contra el Estado y sus entes descentralizados y por el otro lado, hay un planteo de suspensión de la medida que dejó paralizadas las elecciones.

“Tenemos expectativas que la Cámara pueda resolver en el día de la fecha, pero son expectativas”, indicó Suárez Jofré.

-Ley de Educación Superior y la jubilación de Morvillo

“La decisión de la UNSJ es legitimar y trabajar el gobierno de la universidad desde un punto de vista no elitista. Hay planteos específicos sobre la falta de posibilidades para que la accionante accione sobre las condiciones que invoca porque ella no es parte del estamento docente porque se jubiló desde el 1º de junio. Está incluida en la defensa el respaldo del derecho convencional, internacional en cuanto a la participación democrática”, explicó Suárez Jofré.

El abogado Federico Sanna añadió otro argumento sobre la cuestión de fondo. “Hay que tener en cuenta que si se aplica el criterio que sostiene Morvillo llevaría al absurdo que todos aquellos docentes que han sido regularizados por el artículo 73 e incorporados a la carrera docente –a la ordenanza 519 del Consejo Superior- nunca van a poder ejercer plenamente sus derechos políticos del artículo 54 y 55 de la Ley de Educación Superior porque al no ser concursados no correspondería pero se olvida que al ingresar a la carrera docente quedan equiparados a los docentes que ingresen por concurso a la carrera docente. Si no se les otorgaran los derechos políticos, tendrían que renunciar a su cargo y concursar para ejercerlo”, detalló.

-Antecedentes

Morvillo citó como jurisprudencia lo ocurrido en la Universidad Nacional de Jujuy y en la de Río Cuarto. Al respecto, Suárez Jofré dijo: “Se desmontan la pertinencia de los antecedentes, son absolutamente impertinentes porque tratan de una discusión distinta, no coinciden con lo que se está discutiendo en este momento porque no trata el problema de los regulares sino de los interinos. Es más, es tan impertinente la invocación de estos antecedentes que la misma Corte manifiesta la necesaria interpretación evolutiva y dinámica de la Ley de Educación Superior”.

El abogado dijo que algunos argumentos de Morvillo están transcriptos y no citados en un contexto.