La UNSJ se apura a responder a la Justicia por las elecciones

Tras la suspensión de las elecciones para renovar autoridades del Rectorado y los decanatos por parte de la Justicia Federal con sede en Mendoza, la Universidad Nacional de San Juan que comanda Oscar Nasisi apura la respuesta con documentación exigida por la Cámara.

Así lo dijo el secretario Administrativo y Financiero de la UNSJ, Pablo Padín, quien en Radio Colón este lunes aseguró que "el 28 de junio la Cámara va a resolver la cuestión de fondo, para la cual nosotros tenemos hasta el próximo martes para darle respuesta. La respuesta que tenemos que presentar la semana que viene, vamos a presentarla hoy para acortar los tiempos, para dar una señal muy clara a la sociedad".

El viernes último se conoció que la Cámara Federal de Mendoza emitió una nueva resolución donde extienden el plazo de suspensión de las elecciones de la UNSJ por diez días más. Y la par le pidieron a la casa de altos estudios que se expresen a fondo sobre el tema en un plazo que no supere los cinco días.

La suspensión de los comicios para elegir autoridades se produjo el jueves último, justo el día de las urnas, luego que la justicia mendocina se declarara competente y le hiciera lugar a un planteo de la consejera superior Mónica Morvillo, quien presentó una medida cautelar para que los docentes que no concursaron sus cargos y quedaron efectivizados no tengan los mismos derechos políticos que los concursados. Morvillo se valió en lo que dice la Ley de Educación Superior. Si bien la medida cautelar, es decir el fondo de la cuestión, no fue resuelta, la Cámara decidió hacerle lugar al planteo y suspender las elecciones hasta tanto no resuelva, generando un verdadero caos político en la universidad.