El Gobierno Provincial invierte un millón de pesos en audífonos para trece beneficiarios

El Estado provincial continúa desarrollando políticas públicas destinadas a la ampliación de derechos, inclusión e igualdad de oportunidades para todas las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad.

En ese sentido, el Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social concretó la entrega de un total de 23 equipos de audífonos, destinados a 13 beneficiarios de los departamentos de Capital, Rawson, Pocito, Chimbas, Zonda, Albardón y Santa Lucía. Para esto, el Gobierno de San Juan realizó una inversión total de $1.230.620,00.

Esta acción se da en el marco del Programa Provincial de Atención y Prevención Auditiva, el cual tienen como objetivo brindar contención a todos los sanjuaninos y sanjuaninas en situación de vulnerabilidad que presenten algún grado de hipoacusia.

El mismo cuenta con profesionales médicos y fonoaudiólogos. Incluye tratamiento, entrega de audífonos, medicamentos, cirugías e implantes cocleares, en caso de necesidad. Se complementa con sesiones educativas y planes de adaptación que vienen a apoyar a la familia en aspectos técnicos de uso y mantenimiento.

Al respecto, el subsecretario de Asistencia Social, Sergio Sepúlveda, expresó: “Son las políticas de inclusión social las que se gestionan desde el Gobierno de la Provincia, y luego son ejecutadas por el Ministerio de Desarrollo Humano, donde también participa y trabaja un gran equipo encargado de realizar todo el procedimiento acorde para que los audífonos puedan llegar a la persona beneficiaria de bajos recursos”.

“Antes de cada entrega hay un procedimiento personalizado con cada persona solicitante. En una primera etapa se realiza la selección del audífono, la impresión del molde, confección, colocación y calibración del audífono. Y ya en una segunda etapa, se realiza la entrega formal con el audífono colocado. Son equipos de alta tecnología, minúsculos, con una gran duración de 5 o más años siempre y cuando se cuiden de la forma adecuada”, agregó Sepúlveda.

En este sentido, Silvina Rodríguez de 41 años, beneficiaria, dijo emocionada: “Me siento muy feliz, porque siempre me costó relacionarme con las personas, me costó mucho escuchar. Hoy puedo escuchar perfectamente todos los sonidos que no sabía que existían; por ejemplo, los ruidos del papel, el sonido de cuando una persona camina, no sé cómo explicarlo porque jamás lo escuché. Desde que tengo aproximadamente siete años que tengo problemas en los oídos, y hoy para mi es volver a empezar”.

Enrique Mercado otro de los beneficiarios expresó: “Me siento muy bien y agradecido porque por esta entrega. Me siento emocionado y raro a la vez, es como volver a nacer. Tengo 8 hijos, una hermosa familia, todos me apoyan y el escuchar a mis hijos es algo muy lindo. Ahora sé que voy a poder volver a trabajar. Estoy muy agradecido al Gobierno”.

La actividad contó con la presencia del subsecretario de Asistencia Social, Sergio Sepúlveda y la subdirectora de Asistencia Directa, Juliana Romero.

Los beneficiarios que recibieron la entrega de audífonos bajo el Programa Provincial de Atención y Prevención Auditiva fueron:

Jorge Eduardo Carrizo, de Pocito. Audífono oído izquierdo

Jorfe Alfredo Morales, de Capital. Audífonos para ambos oídos

Érica del Valle Gaitán, de Pocito. Audífono para oído derecho

Leila, Chaparro Garro, de Pocito. Audífonos para ambos oídos

Vanesa, Centeno, de Pocito. Audífonos para ambos oídos

Enrique Mercado, de Chimbas. Audífonos para ambos oídos

Silvana Rodríguez, de Zonda. Audífonos para ambos oídos

Javier Martin Fullana, de Pocito. Audífonos para ambos oídos

Bárbara Farías Rojos, de Albardón. Audífonos para ambos oídos

Marcelo Ponce, de Santa Lucia. Audífonos para ambos oídos

Juana Malla, de Chimbas. Audífono oído izquierdo

Fabian Nieto, de Albardón. Audífonos ambos oídos

Isabella Carrizo, de Chimbas. Audífonos para ambos oídos

Fuente: Sí San Juan