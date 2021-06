Tras la suspensión de las elecciones, la presidenta de la Federación renunció a su cargo

A última hora de este miércoles, la Cámara Federal de Mendoza le hizo lugar al planteo presentado por la consejera superior, Mónica Morvillo, pidiendo que los docentes que no concursaron su cargo, no tengan derechos políticos y, por ende, no puedan votar, y suspendió las elecciones en la Universidad Nacional, las cuales estaban previstas para la jornada de este jueves 10 de junio.

A raíz de esa decisión, Florencia Ficcardi, anunció, a través de su cuenta de Facebook, que dejará de estar al frente de la Federación Universitaria de San Juan.

Noticias Relacionadas A último momento, la Justicia suspendió las elecciones en la UNSJ

Se supendieron las elecciones un la UNSJ a horas del acto electoral. Despuu00e9s de un au00f1o de extensiu00f3n de mandatos por... Posted by Flor Ficcardi on Thursday, June 10, 2021

"Nos enteramos anoche a las 12 de la noche que se suspendían las elecciones, cuando estábamos terminando de armar carpetas de fiscales y dejando todo preparado para arrancar hoy a primera hora. La verdad que es una vergüenza. Esto se da en el marco de una institución rota, después de un año del rector prorrogando su mandato, siguiendo cobrando un sueldo, cuando los alumnos a esta altura del año siguen sin cobrar las becas que se les han asignado. Ante este panorama es que decido no seguir, entendiendo que lo más importante es defender la UNSJ", expresó Florencia Ficcardi en diálogo con Tiempo de San Juan.

A lo que agregó: "Como estudiante y miembro de la comunidad universitaria creo que es momento de que todos los sanjuaninos y sanjuaninas defendamos a nuestra universidad, es momento de resguardar la institución.