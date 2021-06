Qué podría pasar en la UNSJ: las estrategias jurídicas y los escenarios posibles tras la suspensión de las elecciones

La suspensión de las elecciones en la Universidad Nacional de San Juan generó un remezón dentro de las estructuras políticas de la casa de altos estudios. La Cámara Federal de Mendoza se declaró competente para resolver una presentación realizada por la consejera superior Mónica Morvillo, quien pidió que los docentes no concursados no gocen de derechos políticos porque así lo define la Ley Nacional de Educación Superior. Tras declararse competente en la presentación de la medida cautelar, suspendió los comicios hasta que no se defina el tema de fondo.

¿Qué hará la UNSJ? Por lo pronto, el Consejo Superior se reunirá para determinar los pasos a seguir ante los posibles escenarios jurídicos.

¿Hay posibilidades para una nueva extensión? Lo deberá decidir la Asamblea Universitaria. Tanto Nasisi, los decanos como todo el arco de autoridades tienen prorrogados los mandatos desde el año pasado. Tiempo de San Juan le consultó a Nasisi si aceptaría una nueva prórroga y dijo que “acatará lo que resuelva la Asamblea Universitaria”. En el medio, la Justicia Federal sentenció al Rector por la muerte de un estudiante en la facultad de Ingeniería, que lo inhabilita por cinco años al ejercicio de cargos públicos. En este sentido, la autoridad informó que apelará la sentencia.

Los escenarios jurídicos posibles

La medida interina de la Cámara Federal de Mendoza ordenó suspender las elecciones hasta tanto se dicte resolución y se defina la cautelar, es decir la cuestión de fondo de la presentación de Morvillo. Los escenarios posibles según el abogado José Miolano, de la UNSJ -pero apartado porque es candidato a decano de la Facultad de Ciencias Sociales- son tres:

-La suspensión de las elecciones hasta que se determine la cuestión de fondo.

-Que la Cámara Federal rechace la cautelar y se reinicie el calendario electoral.

-Que se ordene la votación en dos urnas, votando por separado los docentes concursados de los regularizados por el artículo 73 hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Sobre los candidatos no concursados, podrán presentarse hasta que se defina la cautelar.

Hay dos fallos de la Corte Suprema de Justicia por temas parecidos. Se trata de los casos de la Universidad Nacional de Jujuy y la Universidad Nacional de Río Cuarto, pero en estos casos los estatutos definían que no se podían incorporar a los padrones electorales de los docentes interinos mientras que en la Universidad Nacional de San Juan el Consejo Superior decidió que los docentes regularizados pueden votar siempre y cuando tengan una antigüedad de tres años.

Dudas sobre la estrategia judicial

El abogado Conrado Suárez Jofré planteó dudas sobre la estrategia jurídica de la Universidad Nacional de San Juan tras la presentación de una medida cautelar por la consejera Mónica Morvillo en la Cámara Federal de Mendoza, para recortarle derechos políticos a los docentes no concursados. Según el profesional, fue la propia UNSJ la que posibilitó jurídicamente la suspensión de las elecciones.

“El informe que pidió el lunes la Cámara cuando se declaró competente en la causa presentada por Morvillo se respondió de manera previa al vencimiento, que estaba establecido para mañana 11 de junio a las 10. Sin ese informe, la Cámara no podría haber emitido una resolución cautelar. Había posibilidad de presentar mañana las respuestas, lo que no le hubiera dado tiempo material para expedirse a la Cámara y se hizo la presentación mucho tiempo antes”, detalló Suárez Jofré.

El abogado solicitó que el departamento de ciencias jurídicas de la UNSJ, comandado por José Miolano, permita la asistencia a profesionales de la carrera Abogacía para armar la estrategia de la UNSJ.

Para el abogado, la estrategia a seguir sería la impugnación de la medida judicial de la Cámara Federal de Mendoza, que suspendió el acto eleccionario.