Por la suspensión de las elecciones en la UNSJ, se complica que las nuevas autoridades asuman el 1 de julio

Luego de que la Cámara Federal de Mendoza le hiciera lugar al planteo presentado por la consejera superior, Mónica Morvillo, pidiendo que los docentes que no concursaron su cargo, no tengan derechos políticos y, por ende, no puedan votar, y suspendiera las elecciones en la UNSJ hasta nuevo aviso, el actual rector de la casa de altos estudios, Oscar Nasisi, con el apoyo de tres candidatos a rector Jorge Cocinero, Rosa Garbarino y Roberto Gómez, brindó una conferencia de prensa.

En dicha conferencia, Nasisi habló sobre el fallo de la Cámara y sobre el futuro de las elecciones.

"La Cámara Federal suspendió el acto electoral y en este punto es importante aclarar que la no ha resuelto la cautelar, sino que suspendió las elecciones hasta tanto pueda dictaminar sobre la cautelar. Esta medida no es apelable porque no se ha resuelto la cautelar. Nosotros como institución democrática hemos acatado la medida y no tenemos fecha cierta de cuándo se puedan llevar adelante las elecciones, porque dependemos de la resolución que tome la cámara y nos habilite de nuevo", expresó Nasisi.

"Me siento muy apenado por esta situación, en la que no se le hace daño a una persona sino a la institución. La UNSJ necesita urgentemente renovar autoridades y yo el 1 de julio quiero estar en la Facultad de Ingienería con mis actividades normales. No creo que las nuevas autoridades puedan asumir el 1 de julio como estaba previsto. Ahora vamos a convocar a reuniones con el Consejo Superior y muy posiblemente a asamblea universitaria a fin de definir los pasos a seguir", agregó.

El comunicado de la Junta Electoral:

1-La justicia electoral de la Universidad Nacional de San Juan dispuso de la presencia de un escribano público para constatar toda la documentación emitida y recibida por la junta electoral desde el inicio de sus funciones en soporte físico y digital.

2- Constatar ante escribano público el último mail recibido al correo electrónico de la junta electoral hasta las 7 horas del día de la fecha.

3- Clausurar preventivamente las oficinas de la junta en el entrepiso del Rectorado con faja firmada por el escribano público.

4- Dejar una guardia policial permanente las veinticuatro del día en custodia de las oficinas electorales y de todo su contenido.

5- Informar que toda la documentación, padrón y votos quedan en la guarda de los apoderados de listas hasta tanto la junta electoral tome una decisión de acuerdo a lo que resuelva la justicia federal interviniente.

6- Se informará de todo lo actuado por esta justicia electoral a la Secretaría Electoral Federal de San Juan, a la Cámara Federal de Mendoza sala A, al consejo superior de la universidad nacional de San Juan

7- Se informa a la comunidad universitaria que la junta electoral 2020/ 2021 se expide únicamente a través de comunicados oficiales y de sus integrantes.

Manifestaciones en la puerta del Rectorado