Después de la suspensión de las elecciones, la nebulosa política en la queda la UNSJ

Luego de que la Cámara Federal de Mendoza suspendiera las elecciones en la Universidad Nacional de San Juan, reina la incertidumbre en la casa de altos estudios. Es que todo está atado a la celeridad con la que resuelva la Justicia. Las elecciones se deberían haber realizado el 10 de junio del 2020 pero por la pandemia se prorrogaron, por ende, los mandatos de las autoridades también. En el medio, el rector Oscar Nasisi fue condenado por la Justicia Federal. La sentencia le impide ejercer cargos públicos por cinco años, de igual modo aún no está firme por lo que podría seguir si las nuevas autoridades no pueden asumir el 1º de julio y la Asamblea Universitaria así lo decide.

La suspensión de las elecciones se produjo luego de que la Cámara Federal de Mendoza le hiciera lugar a un planteo de la consejera superior Mónica Morvillo, quien presentó una medida cautelar para que los docentes que no concursaron sus cargos y quedaron efectivizados no tengan los mismos derechos políticos que los concursados. Morvillo se valió en lo que dice la Ley de Educación Superior. Si bien la medida cautelar, es decir el fondo de la cuestión, no fue resuelto, la Cámara decidió hacerle lugar al planteo y decidió suspender las elecciones hasta tanto no resuelva.

Este año finalmente hubo acuerdo para que se desarrollen las elecciones. Se deberían haber desarrollado hoy 10 de junio y la segunda vuelta el próximo 17 de junio para que el recambio de autoridades se diera el próximo 1º de julio. Con la resolución judicial, le pusieron freno de mano a los comicios generando una serie de complicaciones en el ámbito político.

¿La Justicia decidirá rápidamente para que no sea necesario extender mandatos? No se sabe, todo depende de la actuación de la Cámara Federal de Mendoza. ¿Hay posibilidades para una nueva extensión? Lo deberá decidir la Asamblea Universitaria. Tanto Nasisi, los decanos como todo el arco de autoridades tienen prorrogados los mandatos desde el año pasado.

Tiempo de San Juan le consultó a Nasisi si aceptaría una nueva prórroga y dijo que “acatará lo que resuelva la Asamblea Universitaria”. En el medio, la Justicia Federal sentenció al Rector por la muerte de un estudiante en la facultad de Ingeniería, que lo inhabilita por cinco años al ejercicio de cargos públicos. En este sentido, la autoridad informó que apelará la sentencia.

Con respecto a las candidaturas, si la Cámara Federal resuelve quitarles los derechos políticos a los docentes sin concurso que fueron regularizados, se generarán inconvenientes en las listas. En las listas de la mayor parte de los candidatos habrá que hacer ajustes, pero el más perjudicado sería el candidato Jorge Cocinero.

Tras la llegada de la resolución judicial, hubo reunión de la cúpula política universitaria para analizar los pasos a seguir y la estrategia judicial con la que le harán frente a lo que consideran un daño institucional.