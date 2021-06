Candidatos a rector: entre la sorpresa y el enojo por el freno a las elecciones de la UNSJ

Como un balde de agua fría cayó a toda la comunidad universitaria la decisión de la Justicia Federal de Mendoza de suspender las elecciones en la UNSJ que se iban a realizar este jueves de forma presencial, tras un largo camino de reveses, generando un estado de incertidumbre total y molestia en los candidatos a rector, que ya tenían todo listo para las urnas. Jorge Cocinero, Tadeo Berenguer, Roberto Gómez, Rosa Garbarino y Emilio Fernández opinaron sobre este dramático cambio de escenario y todos expresaron su preocupación sobre el futuro incierto de la institución. Es que los mandatos de la conducción, del rector para abajo, están prorrogados hasta el 1 de julio, y estos comicios se tenían que hacer el 10 de junio del año pasado pero no se pudo por la pandemia.

-Jorge Cocinero

"La verdad que es una gran pena y tristeza esto de estar dilatando un proceso que lleva mas de un año. Por supuesto que la medida hay que acatarla porque la dictó un juez, pero vulnera el derecho de participación de más de 1200 docentes y candidatos. Empiezan a aparecer prácticas sucias de la vieja política que quieren imponerlas, no voy a hablar de nadie en particular. Necesitamos con urgencia que se regularice esa situación.

Para eso, la conducción de la UNSJ debe resolver la partocipación de la comunidad universitaria y con votos, deben respetarse derechos de participación sin segregar a nadie y debe evitarse que cualquier candidato saque ventajas indebidas de esta situación. La democracia es un juego y más en la vida universitaria, nos estan afectando la vida democratica y en ese sentido voy a defenderla a muerte.

Todo un trabajo, una cantidad de dinero, tirado todo a un tacho de basura. Por eso creo que hay una vulneración a la elección democratica de nuestras autioridade, si hay algo más y debemos saber cuáles son las secuencias".

-Roberto Gómez

"Es una sensacion de incertidumbre porque ha sido muy sorpresivo todo en medio de un proceso. Nos encontramos con esta decisión de la Justicia Federal de un acto eleccionario y no entiendo si hubo esta intención de pedir información hace días, el criterio del juzgado estaba, por qué no se suspendió ese dia y evitábamos todo esto. Al no haber nada nosotros hemos continuado, creíamos que estábamos ajustados a derecho.

Esta decisión de la Justicia Federal nosotros la vamos a cumplir pero me sorprende que no hayan tomado la medida antes para evitar esto, ya esta toda la comunidad estaba preparada para la elección y ahora está sin saber qué va a suceder ni cuánto tiempo se vana tomar ellos. Desde acá no podemos hacer nada. Vamos a juntarnos con el cuerpo legal para ver cómo avanzar".

-Tadeo Berenguer

"Es una situación tremendamente inaudita, un atropello a la institucionalidad porque en los primeros momentos del dia que nos disponíamos a democratizar la UNSJ, una larga esperanza y expectativa de muchos y de mucho tiempo, viene esta medida a frenar el proceso. Es un atropello de un poder sobre otro, nuestro estatuto fue aprobado por el Ejecutivo y ahora la Justicia, otro poder, suspende para analizar en los primeros momentos del día que debíamos votar. Es una situación tremenda esto, es un golpe institucional que le sigue haciendo un daño enorme a la UNSJ después de todos los traspiés que ha sufrido la comunidad universitaria. Estoy totalmente sorprendido, el daño que han hecho es irreversible, ahora hay que estar movilizando gente, una falta de respeto, los gastos, es un sinsentido, en mi vida nunca pensé ver ésto.

No podemos ir contra la Justica pero creo que como ciudadano comprometido con la democracia salvo que haya una resolución inminente vamos a llegar al 1 de julio donde el estatuto dice que debe haber nuevas autoridades y se deberán prorrogar los mandatos, la ilegitimidad de las autoridades seguirá in crescendo, esto es un avasallamiento. Estamos muy molestos y creo que la comunidad debe manifestarse de alguna manera".

-Emilio Fernández

"Es un conflicto importante el que tiene ahora la UNSJ, no sé por dónde va a pasar la solución porque las autoridades no tienen autoridad. Es muy complicado en lo técnico legal y muy delicado en lo institucional.

Es una vergüenza, un desgaste a mi criterio, ya estamos mal como universidad y tener que estar en boca de todo el mundo por esta situación no ayuda. Da mucha bronca porque me parece que se han hecho tan mal las cosas, que a veces miramos para arriba y creemos que somos más campeones que todos los demás, pero ahroa estamos en un camino difícil y un callejón sin salida, no solo se postegan las elecciones sini también se prorrogan los mandatos y quién los va a prorrogar de nuevo si todos los mandatos están vencidos.

Ahora hay que poner en paralelo el estatuto con la Ley de Edcuación Superior, sino vamos a tener docentes de primera y de segunda.

A nosotros cuando nos preguntaron al principio quénos parecía todo esto, decíamos que eran las reglas del juego y entendiamos que se habían hecho cosas que no estaban bien hechas, toda la elección se conovocó de acuerdo al estatuto y en ese marco están bien convocadas de acuerdo a nuestrio criterio, el problema está en la modificacion del estatuto cuando se configura el modo de ingreso a la carrera academica, y se genera el artículo 73: Y para ponerse en vigencia el estatuto debe publicarlo el Ministerio de Educación de la Nación y si tiene alguna observación, ya que es el ente de contralor, debe observarlo ante la Cámara Federal de Apelaciones y no sucedió. Es decir, que el Ministerio de Educación Nacional convalidó el estatuto. Ahora hay que buscar cómo se resuelve este problema".

-Rosa Garbarino Garbarino analizando el fallo con su equipo este jueves.

"Tenemos un sentimiento tremendo de angustia, teníamos todo preparado para esta elección, hemos estado convocando a la gente y esta situación nos pone en espera, no sabemos qué va a pasar, la angustia de un equipo enorme que ha puesto todo y esto de que llegara la noticia a la una de la mañana, desarmar todo, hay una impotencia muy grande, se está haciendo un daño enorme a la Universidad y al proceso democrático.

Vamos a sacar un comunicado diciendo que nos preocupa enormemente la situación, quermeos que se haga la elección lo más pronto posible, aceptamos los que dice la Justicia pero somos defensores de un proceso que se tendria que haber dado hace un año atrás, estamos muy tristes.

Seguramente vamos a tener que esperar ver qué dice la Cámara porque dice que va a analizar el tema de fondo y no sabemos con qué va a salir, nos preocupa, no es solamente una elección. Nosotros hemos votado para los docentes con el 73 tengan los mismos derechos y muchos eran candidatos. Esperaremos para poder ver cuáles son las novedades, veremos qué dice el rector y el Consejo Superior, pero es todo muy complicado".