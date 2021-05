Alberto cruzó a los jueces de la Corte: “No usen las sentencias para favorecer a sus candidatos”

El presidente Alberto Fernández lanzó una dura crítica a los jueces de la Corte Suprema tras el fallo que avaló las clases presenciales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En un acto que compartió con Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa y Axel Kicillof, el mandatario señaló que los miembros del máximo tribunal habrían fallado con sus intereses políticos como eje y no con base en el derecho.

“Yo creo que un juez tiene derecho a postular a un presidente y a votarlo. Puede hacerlo, sin ninguna duda. Lo que no puede hacer es usar las sentencias para favorecer a los candidatos que le gustan. Eso no lo pueden hacer”, manifestó Alberto durante su discurso.

La vicepresidente asintió y aplaudió las palabras del mandatario, pero no habló. Quien sí lo hizo fue el gobernador bonaerense Kicillof, quien se refirió a la causa del dólar futuro para cuestionar al Poder Judicial. “Lo que buscan es modificar el curso de las decisiones de un gobierno democráticamente elegido; como la sociedad no les da bola, van a buscar a los jueces para tomar las decisiones que no han podido conseguir en las urnas”, sostuvo.

Tras la interna que se generó en el gabinete nacional, con el subsecretario de política energética Federico Basualdo en el centro de las miradas, el presidente declaró: “Miren bien, veo cámaras de fotos y televisión. ¡Saquen esta foto! Esta es la foto de la unidad de quienes queremos poner de pie a la Argentina”.

Al hacer referencia al anuncio de entrega de vivierndas, el mandatario nacional afirmó: “Esto tiene una parte grata, es algo que ideó Néstor (Kirchner), ejecutó Cristina, y vengo a terminar la obra de ellos dos, es algo que me llena de alegría”. “Está claro que los factores de poder en la Argentina existen y está claro que no nos quieren acompañar, no nos quisieron acompañar nunca”, destacó.

“Un juez tiene derecho a querer postular a un presidente, y tiene derecho a votarlo, lo que no puede hacer es usar la sentencia que tiene que dictar para favorecer al candidato que le gusta. Basta, paremos, se degrada el estado de derecho”, criticó el Presidente. Y agregó: “Me pregunto si cuando toman las decisiones saben cuánto juegan con la vidas de los argentinos”.

El mandatario, además, volvió a calificar como “decrepitud” el fallo de la Corte Suprema y, por otro lado, indicó que “respeta” la sentencia, aunque no la avala, y consideró que “no resuelve nada” porque legisla sobre un DNU que no existía. “Si quieren elegir un candidato vayan y voten, pero no usen la sentencia; nosotros respetamos la sentencia, no debo hacer nada, porque es solo para los títulos de los diarios y no tiene efecto”, completó.

Fuente: Infobae