Roberto Gómez: el hombre que tuvo mil laburos para ser arquitecto y sueña con conducir la UNSJ

Roberto Gómez es decano de la facultad de Ciencias Sociales y uno de los cinco candidatos a rector. Antes de decirse por estudiar arquitectura, estaba convencido que quería estudiar sociología. Aseguró que no es la continuidad de la actual gestión de Oscar Nasisi y que tiene en mente trabajar en conjunto con las políticas públicas.

“Mi intención siempre fue estudiar sociología, el ingreso era en la Dictadura y en ese momento estaba todo complicado. Soy egresado del Central Universitario, ahí en el grupo nos decían que nos fijáramos y como era rápido para los números me inscribí en Arquitectura. Se trataba de una carrera de prestigio y tenía salida laboral. Después me entusiasmé, más allá que empecé de casualidad, no me veo en otra situación de desarrollo profesional”, explicó Gómez sobre la elección de su carrera.

Como su familia no podía mantener sus estudios, trabajó durante los últimos años del secundario porque en su casa no alcanzaba. Su carrera laboral arrancó en 1981 en la Dirección de Arquitectura como dibujante y al mismo tiempo era ayudante en dos materias de la UNSJ. “Con eso me mantenía, me recibí, me casé, tuve hijos, trabajé con algunos estudios de arquitectura con el arquitecto Muñoz Darac, también estuve en SCOP”, recordó.

Una vez recibido, rindió y se quedó con dos materias: Instalaciones y Construcciones. Siempre estuvo relacionado con la política universitaria, estuvo en el centro de estudiantes, fue consejero cuando era alumno y después consejero docente. Ingresó a la gestión con el gobierno de Jaime Mateo.

“Después de trabajar en el Banco Mundial y el BID, pero lo que me apasiona es la Universidad, tomé esa decisión de vida”, recalcó y aseguró que fue clave haber ganado los decanatos para dar el salto a la candidatura a rector.

Sobre cómo decidió ir por su cuenta encabezando una lista, Gómez explicó: “Tenía varias opciones, fui tomando mi camino en función de cómo estaban las situaciones en el grupo político que conformaba Oscar Nasisi, Mónica Coca, Rodolfo Bloch, Raúl García y yo. Apareció la oportunidad para que pudiera ser quien encabece, no todos nos pusimos de acuerdo, se bifurcaron los caminos y finalmente decidí ser candidato”, detalló.

La elección de su compañera de fórmula, Ana Naranjo, al frente de Ciencias de la Salud, se dio porque según dijo Gómez, vio en ella una cualidad única: “Elegí a Ana porque es una trabajadora, de nada hizo esta Escuela de la Salud tan potente, pensé que si eso lo aplicamos en la universidad vamos a ser una gestión exitosa, fue un antes y un después desde que anunciamos la fórmula”. El decano fue muy claro a la hora de marcar distancia con Nasisi. “No soy la continuidad de Nasisi, ha tenido más cercanía a otros decanos que yo, por ahí he sido crítico en la intimidad. Él decidió apoyarme y estoy cómodo con ello, pero soy distinto, no lo mismo”, describió.

Definió a la campaña como “compleja”. Las reuniones son de cuatro a cinco personas y también virtuales. Dijo que su gestión tendrá paridad de género y que las reuniones y encuentros que convoca se caracterizan por estar atravesadas por la perspectiva de género.

Además de su trabajo como arquitecto y definirse como un apasionado de la Universidad, contó que es fanático de River. Antes, cuando la realidad lo permitía viajaba para ver los partidos de los millonarios.

En cuanto a sus propuestas y sueños de gestión, dijo que apela a una universidad abierta que acompañe las políticas públicas. No le cierra la puerta al desarrollo de nuevas carreras, como Medicina o Veterinaria como así también a la posibilidad de abrir un nuevo instituto preuniversitario en un departamento alejado como Angaco o Caucete.

“Soy un ejemplo de que de la universidad nos permite ascender socialmente cuando uno viene de una casa de obreros, soy un producto de la universidad pública y espero poder convertirla en un espacio para todos”, cerró.