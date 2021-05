Gestiones sanjuaninas lograron que no se trate el proyecto de Manantiales en el Congreso

El ítem del proyecto oficialista que busca convertir la Estancia Manantiales,en Calingasta, en una reserva natural no se tratará en el Congreso. Los legisladores sanjuaninos lograron que no esté en el orden del día de la sesión del miércoles. Los diputados nacionales, siguiendo directivas del gobernador Sergio Uñac, intervinieron y ahora buscarán una propuesta superadora. El Gabinete provincial ya trabaja en la redacción de las modificaciones al proyecto. La presentarán el lunes ante los autores de la iniciativa.

Consultado por Tiempo de San Juan, el diputado Walberto Allende dijo que todos los legisladores sanjuaninos intercedieron ante las autoridades del bloque del Frente de Todos y hablaron con el santafesino Germán Martínez, autor de la iniciativa que quiere convertir terrenos que pertenecen al Ministerio de Defensa de la Nación en reservas naturales, para que en lo sucesivo no se incluya la zona calingastina en el debate en la Cámara baja.

La polémica se inició hace una semana, cuando trascendió la iniciativa del bloque oficialista en Diputados. Generó malestar en San Juan y particularmente en la comunidad de Manantiales, donde se desarrollan históricamente actividades turística y donde hay exploraciones mineras. Esto se debe a que el proyecto veda cualquier tipo de explotación económica. El intendente del departamento aseguró que el trabajo de 250 familias estaba en riesgo.

Ahora, Allende contó que ni bien el mandatario sanjuanino se enteró de que la iniciativa afectaba intereses locales, puso manos a la obra e instruyó a los legisladores para que la provincia no se vea perjudicada. No obstante, en el Gobierno de San Juan no ven con malos ojos que haya una reserva, pero que "de ninguna manera de la manera que está redactada en el proyecto, no podemos permitirlo". Es por eso que el Gabinete uñaquista ya trabaja en "modificaciones" para presentarlas ante los autores de la iniciativa y las autoridades de bloque, siempre "respetando los derechos de los pobladores de Calingasta". "Queremos sostener las actividades que se vienen desarrollando", indicó.

Anteriormente hubo reacciones del Gobierno local contra la iniciativa. Según habían dicho, Sergio Uñac envió dos proyectos para expropiar el lugar y declararla área protegida, de manera que el manejo de la Estancia con sus enormes recursos naturales quede en manos de la provincia y no de la Nación.