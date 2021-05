Sigue la novela de la Ruta 40 Sur: en Vialidad Nacional dicen que es imprudente ponerle fecha

"Es imprudente hablar de una fecha de reinicio de la obra", dijo el jefe de la delegación local de Vialidad Nacional, Jorge Deiana, sobre la complicada situación de la transformación en autopista de la Ruta 40 Sur, abandonada hace más de un año por la empresa mendocina Green que se declaró en convocatoria de acreedores.

"Estamos solicitando que esto se resuelva cuanto antes. Estamos buscando otras vías de acción por si esto no se destraba", dijo este miércoles en Radio Colón el funcionario nacional, dando cuenta de que el asunto sigue trabado, cuando la semana pasada el ministro de Obras local informó que había empresas interesadas en hacerse cargo de la obra, si Green se las cedía y que se esperaba una respuesta en esos días.

El Gobierno Provincial busca que se reinicie la obra con gestiones en Nación, que están aceitadas pero al estar la situación de la constructora judicializada se complica seguir adelante. La opción que más se mira es la cesión del contrato porque llamar nuevamente a licitación implica más tiempo y más dinero. El gobernador Sergio Uñac estuvo este martes en Buenos Aires y no se descarta que haya conseguido algún avance.

Mientras tanto, la ruta a Mendoza desde Calle 8 en Pocito a Tres Esquinas en Sarmiento sigue siendo mantenida por Vialidad Nacional porque quedó a medio hacer, con varios desvíos.

Ruta a Jáchal

Deiana habló también del trayecto de la Ruta 40 donde días atrás se dio un accidente fatal: "En esa zona la ruta está en buenas condiciones y el pavimento no está degradado. En lo que respecta la infraestructura vial, la ruta está en perfectas condiciones". No obstante, confirmó que "en el tramo en particular de San Juan a Jáchal, estamos trabajando en varias acciones y otras se prevén para futuro".