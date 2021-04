Kulfas en San Juan: habló de traer fondos, con foco en la minería, agroindustria y manufactura

"Haremos un repaso de agenda de temas que tenemos con la Provincia, el parque Industrial de Chimbas y diferentes actividades que estamos creando mecanismos de financiamiento para el desarrollo de la provincia, en minería, en agroindustria, en manufacturas, en la industria del conocimiento, todos trabajando para poner la Argentina de pie", dijo al llegar a San Juan el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas.

"Es un gusto estar nuevamente en San Juan con varias actividades, en calera San Juan, pudiendo participar de la puesta en marcha de una nueva inversión muy importante de esta actividad tan importante para la Provincia y para Argentina como es la producción de cal con un nuevo horno y de alta tecnología. Y a la vez anunciando con el Gobernador la puesta en marcha de un programa especial de promoción de empleo en el sector agroindustrial de San Juan. Arranca con un primer tramo de 1.000 nuevo empleos, para lo cual vamos a estar con el Ministerio de Desarrollo Productivo generando un esquema de aportes no reembolsables, justamente para incentivar la generación de nuevos empleos, con aportes no reembolsables por 3 años, y la creación de empleos de mujeres en particular", expresó el funcionario en la previa a cumplir una nutrida agenda en suelo sanjuanino, que empezó con su visita a las caleras del departamento de Sarmiento.