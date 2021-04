Una fuente de $15 millones abrió el debate en Santa Lucía

Los concejales uñaquistas de Santa Lucía, en la sesión de este jueves, votaron en contra de disponer $15 millones para la fuente nueva dentro del marco de renovación de la histórica Plaza de Santa Lucía. "Yo en la sesión dije que esta plata se tiene que guardar, que la situación se está poniendo mal en general con el coronavirus, hay muchas cosas en las que se puede gastar pero no en una fuente", dijo la edil del Frente Todos, Carolina Porres en radio Estación Claridad.

El proyecto de cómo quedará remodelada la Plaza de Santa Lucía

"Yo con el intendente nunca me he sentado a hablar con él, solo lo conozco por actos, siempre le hemos pedido audiencias porque somos elegidos por el pueblo y debemos trabajar en conjunto pero no tenemos la dicha de hablar con él", se quejó la concejal. E informó que los trabajos en la plaza ya se están realizando hace alrededor de un mes. Afirmó que el costo total de la remodelación asciende a $36 millones por lo que el valor de la creación de la fuente representa alrededor de la mitad del presupuesto oficial.

Noticias Relacionadas La inclusiva y moderna joya que brillará en el este del Gran San Juan

En la plaza ya empezaron a trabajar hace un mes.

Días atrás, el intendente santaluceño Juan José Orrego aseguró que esta reforma “es una obra esperada por los santaluceños, que empezó a proyectar mi hermano y que hoy vamos a hacer realidad. Será una plaza moderna, integradora, un espacio para el esparcimiento de toda la familia”.

La fuente se plantea desde la Intendencia como el gran atractivo de la plaza renovada, que se ubicará justo al centro. Allí se instalará esta estructura circular con aguas danzantes, que se prevé dotada con 60 chorros en combinación con luces de colores que ya da qué hablar.