Qué dijo el Gobernador sobre la compra de vacunas que busca hacer la Provincia

"Nosotros seguimos con la campaña de vacunación que ayer visitamos con el ministro del Interior el Cantoni, el centro de vacunación más importante de la Provincia que tiene más de 20. Y hay conversaciones, esto es una realidad, para tratar de esto que habló el Jefe de Gabinete de que las provincias podemos comprar vacunas. Hay tranquilidad de que estamos haciendo todas las gestiones necesarias y todavía nada, pero queremos hacerlo", respondió Sergio Uñac este jueves, consultado sobre la adquisición de vacunas que planea hacer el Gobierno Provincial.

Esta acción fue anunciada por el Gobernador en diciembre y hubo algunas conversaciones con laboratorios pero esta compra se aceleró más desde que Santiago Cafiero dijo que no está prohibido que los distritos compren por su cuenta. A esta intensificación de negociaciones la informaron desde Salud Pública en reiteradas ocasiones. Y este jueves, Diario de Cuyo publicó que la Provincia está "muy cerca" de formar contrato para la primera compra de esta inmunización.

Ahora, el Gobernador no descartó nada. "Es un bien escaso, lo vemos, hay muchas gestiones particulares que ninguna podemos decirla, cuando tengamos el primer contrato firmado, obviamente que lo vamos a comunicar. Lo demás son todas apreciaciones, versiones de la prensa pero que tienen una base real porque estamos trabajando a destajo".

Uñac visitó este miércoles el centro de vacunación del Cantoni junto a los ministros nacional De Pedro y Cabandié.

Sobre la cantidad de dosis que negocia San Juan con los laboratorios, indicó que "hay conversaciones con otras provincias también. La provincia que pueda encontrar un camino de llegada de dosis siempre pide un poco más. Nosotros estamos trabajando en no menos de 1,5 millones de dosis, que sería para inmunizar a toda la población sanjuanina, que no sería necesario porque para los menores de 18 la mayoría no está aprobada".

Incluso informó que la inversión prevista por la Provincia oscila entre 50 y 60 millones de dólares para esta eventual adquisición.

En San Juan, según el último parte de vacunas difundido por el Ministerio de Salud Pública, estos son los números oficiales de vacunación en la provincia:

Población objetivo: 255.804

Total de dosis aplicadas: 94.982

Primera dosis: 82.904

Segunda dosis:12.078

Cantidad de dosis en San Juan: 123.850.