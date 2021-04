Cierran todo el AMBA a las 20, sin clases, y lo aplicarán con las fuerzas federales

Se registraron 25.157 casos de coronavirus en el país y a lo largo de toda la semana, la cantidad de positivos superaron la barrera de los 20.000. Ante la posibilidad inminente de un colapso del sistema sanitario en el AMBA, el presidente de la Nación anunció nuevas restricciones. La circulación será hasta las 20 y se suspenden las actividades recreativas y deportivas en el AMBA como así también las clases presenciales. Será hasta el 30 de abril. Las fuerzas federales serán las encargadas de custodiar el cumplimiento de las medidas.

Todo fue comunicado a través de un mensaje grabado desde Olivos, donde Fernández cumple el correspondiente aislamiento tras el positivo a Covid-19 que se conoció el mismo día de su cumpleaños.

"En la Argentina el avance de la pandemia nos está exigiendo cada vez un poco más", dijo Fernández en el inicio de su discurso. Habló sobre las pocas certezas que tiene sobre cómo se contagió el virus y aseguró que las medidas tomadas la semana pasada "han sido pocas".

"Hemos multiplicado más que por dos la cantidad de contagios en tan solo un mes. En el medio tratamos de llamar a la reflexión del conjunto social. Hablamos con el jefe de gobierno de Buenos Aires, con los gobernadores, es cierto que en la Argentina la situación no es igual pero el aumento de los contagios es sostenido y se concentran en el área metropolitana de Buenos Aires", explicó Alberto.

La campaña de vacunación también fue un tema presente en el discurso. "Sé lo que cuesta conseguir las vacunas, estoy seguro que más de un gobernador ha intentado conseguir pero ha sido difícil porque los que producen vacunas prefieren negociar con los estados nacionales", detalló. "Las vacunas están siendo acaparadas por un número muy reducido de países", agregó.

Le apuntó a los encuentros sociales. "El problema no está en las fábricas, en los negocios en donde se puede atender con distancia social, el problema está en las reuniones sociales porque la gente se relaja. Por eso la semana pasada decidimos restringir la nocturnidad, pero eso no quiere decir que durante el día la gente puede hacer lo que quiere. El problema no es solamente la noche, es el descuido individual", alegó.

"Todo esfuerzo parece haber sido insuficiente a la luz de los contagios", indicó. "Queremos garantizar que no se detenga el proceso vacunatorio y que no se sature el sistema sanitario", puntualizó. "Queremos evitar el contacto social, bajar la circulación para que las camas de terapia usadas para otras patologías vuelvan a ser ocupadas para la atención del Covid-19", aseguró.

Las decisiones serán aplicadas exclusivamente en el área metropolitana de Buenos Aires. "He decidido que la circulación nocturna entre las 20 y las 6 sea restringida, quedan suspendidas todas las actividades recreativas, sociales, religiosas que se hagan en lugares cerrados. Toda actividad comercial deberá desarrollarse de las 9 a las 19, fuera de esos horarios deben permanecer los negocios, las actividades gastronómicas después de las 20 estarán cerradas al público pero podrán ser delivery. Todas estas medidas incluyen la suspensión de clases presenciales durante dos semanas desde el lunes 19 de abril", anunció. Todas las medidas regirán desde las 00 del viernes hasta el 30 de abril.

En cuanto a lo que pasará en las provincias, Fernández dijo que los gobernadores que consideren que deben aplicar medidas restrictivas lo pueden hacer de acuerdo a la situación sanitaria de cada provincia.