Veinte mil sanjuaninas entrampadas por un decreto y no pueden jubilarse

En el 2004 el ex presidente Néstor Kirchner firmó un decreto que le permitió a más de 4.000.000 de personas acceder a un beneficio previsional, todos estaban en edad jubilatoria pero no pudieron completar sus aportes. A esta jubilación se la conoció como moratoria. En el 2012 la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner extendió esta moratoria para que más personas ingresen al sistema. En poco más de doce años 5.000.000 de personas se jubilaron. Durante el gobierno de Mauricio Macri el decreto no se actualizó y continúa del mismo modo, razón por la cual en San Juan calculan que hay 20.000 mujeres de entre 64 y 60 años que quedaron entrampadas por la falta de la firma presidencial y no pudieron jubilarse.

La jubilación a la que se ingresa a través de un sistema de moratoria incluye a todos aquellos trabajadores de la economía informal o formal que no hayan completado sus aportes de 30 años, como lo establece la ley para acceder al beneficio mensual. A los haberes que perciben las mujeres se los conoció también como jubilación de amas de casa.

La ley de moratoria posibilitó que aquellos que no hayan completado sus aportes accedieran a un plan de pagos mensual que les permitía ponerse al día a medida que iban cobrando sus haberes. Para que cubra a más gente año a año, es necesario que los presidentes a través de un decreto vayan corriendo la fecha tope de aportes realizados por la patronal o en forma independiente y esto fue lo que no ocurrió desde el macrismo hasta la fecha.

Laura Vera, de Amas de Casa, aseguró que la problemática ha llevado a miles de mujeres a golpearles la puerta en busca de un lugar dentro del emprendedurismo. A muchas, les cuesta ofrecer sus productos en las ferias porque no sienten el cuerpo en condiciones para hacerlo, pero como no tienen otra fuente de ingresos, con las pocas fuerzas que tienen, venden en las plazas sus producciones.

En ANSES de San Juan estiman que son entre 20.000 y 15.000 las mujeres que están sin poder acceder a una jubilación. En el país la cifra supera los 350.000. Fue una promesa de Alberto Fernández incluir a todas aquellas personas que quedaron fuera del sistema pero la firma aún no se da y las consultas se acumulan en ANSES.

En el 2015 San Juan era la provincia con mayor cobertura previsional del país, con el 97,3% de los adultos mayores en edad jubilatoria recibiendo haberes de ANSES. La entrega de jubilaciones fue progresiva en San Juan, pero desde el 2004 al 2015 fue un boom. Información difundida por el Indec indicó que en el 2003 apenas el 56 % de los sanjuaninos en edad para jubilarse estaba incluido dentro del sistema previsional. Esa cifra se disparó gracias a las moratorias y alcanzó ese 97,3%.