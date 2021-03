Silencio y desconocimiento: qué dicen abogados y judiciales sanjuaninos sobre el nuevo Ministro de Justicia

Martín Soria, que se desempeñaba como diputado nacional por la provincia de Río Negro, fue designado por el presidente Alberto Fernández para ocupar el cargo de Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en reemplazo de Marcela Losardo.

En ese marco, Tiempo de San Juan le consultó a los abogados y funcionarios judiciales sanjuaninos qué opinan sobre el hombre que ocupará un lugar clave en la Justicia del país y, si bien una porción de los consultados que desempeñan tareas en el Ministerio Público prefirió mantenerse en silencio, lo que primó en una buena parte de las respuestas fue el desconocimiento de la figura del funcionario que asumirá el próximo 26 de marzo, según consignaron medios nacionales allegados.

Martín Soria, el nuevo Ministro de Justicia de la Nación

Como un buen número de los consultados, el fiscal Roberto Mallea admitió no conocer a Soria aunque indicó que, si fue decisión del mandatario nacional, será porque ofrece seguridad. "Sólo sé que es diputado del Frente Todos y seguramente, si el presidente lo nombró, es porque es hombre de su confianza", dijo.

En la misma línea, la vicepresidenta del Foro de Abogados, Sofía Lloveras, expresó que lo poco que lo conoce es gracias a los medios de comunicación y lo que se publica sobre su labor. "Sé lo que dicen los medios de Soria, claramente es afín a la línea del gobierno nacional, por lo que no hay que tener demasiadas expectativas sobre miradas diferentes", agregó.

El otro fiscal coordinador de Flagrancia, Pablo Martín, reconoció no saber demasiado de Soria. Sin embargo destacó su tarea para dar marcha al Sistema Acusatorio. "Creo que tiene a favor que es uno de los impulsores del Sistema Acusatorio a nivel nacional y eso es positivo para la justicia nacional. Sin embargo, en contra, que tiene una política partidaria muy agresiva, y ha marcado una fractura importante con la oposición lo que dificulta el diálogo", manifestó.

El abogado Roy Kirby se sumó a la tendencia y dijo que no lo tenía en el radar. Aún así, ofreció un análisis amplio sobre su incorporación. "Para ser honesto, antes de su designación no lo conocía. No puedo opinar de él si no conozco su gestión. Sin embargo, creo que actualmente no hay un trabajo coordinado entre el Poder Ejecutivo y el Judicial y por ese motivo ha habido una renuncia de la anterior ministro", explicó y agregó: "El trabajo de Soria al frente del Ministerio, si no se trabaja de forma coordinada, va a pasar a ser un ministro más para la historia y no van a generarse grandes resultados en el cambio de la justicia".

Para la letrada Filomena Noriega, su nombramiento podría resultar positivo por lo que se mostró conforme. "Tiene larga trayectoria, es muy reconocido por la parte política pero también por como abogado. Hay que darle tiempo a su desempeño", aseveró.

A favor y en contra

La fiscal coordinadora de Flagrancia, Virginia Branca, señaló que se trata de una buena incorporación que le va a hacer bien a la Justicia, ya que es una persona joven, con empuje y que impulsó el Sistema Acusatorio (de estreno en San Juan) en todo el país. "Tiene una orientación política definida que le puede dar agilidad a la Justicia", sostuvo.

El abogado Franco Marchese no escondió su pensamiento en contra de la designación, por lo que afirmó: "No es muy conocido técnicamente en el mundo jurídico o judicial. Lamentablemente, sigue siendo una vergüenza que la vicepresidenta sea la que elija a los ministros como lo viene haciendo. Hizo echar a Gines González García, a Lozada y de a poco va armando su propio gabinete a su gusto. El perfil de Soria es conflictivo, por ende, creo que viene a reafirmar la grieta que ya existe en el país".

Llamativo silencio

Aunque el espíritu de la consulta general era conocer la visión de los funcionarios que cumplen un rol en el funcionamiento de la Justicia en la provincia, más de uno -con tareas en las Cámaras Penales y en Juzgados de Instrucción- prefirió guardar silencio y no emitir una opinión acerca de la designación. Ya sea por la razón que fuere, fiscales y jueces de renombre optaron por reservar sus pensamientos.