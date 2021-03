Qué dijo Uñac sobre el pedido de informes de la oposición de cómo se vacuna en San Juan

"Me parece muy bien, ese es el rol de la oposición, mirar, controlar, preguntar", dijo este lunes Sergio Uñac sobre la posibilidad de que la oposición pida informes al Gobierno local para saber cómo funciona la inmunización contra el coronavirus en la provincia, cuando a nivel nacional siguen investigando la llamada "vacunación VIP".

De visita al sistema AutoVac en el Estadio del Bicentenario en Pocito, el gobernador adelantó que "nosotros estamos predispuestos a entregar toda la información necesaria de cómo se ha venido realizando y además resaltar el orden de quienes trabajan en la inmunización y de quienes son inmunizados. Me parece que la oposición después de tener la información seguro sacará como conclusión de que el proceso ha funcionado y se ha hecho de la mejor manera y se está cumpliendo con los parámetros establecidos en el Ministerio de Salud".

Uñac elogió el AutoVac, sistema por el cual se vacuna a la persona sin bajarse del auto que se está aplicando para la segunda dosis, y analizó la escasez de vacunas en el mundo. "Felicitaciones a la ministra de Salud por esta apuesta para seguir inmunizando en la provincia de San Juan a los sectores que ya están predeterminados por la información que ha dado el Ministerio de Salud. La idea es abrir más bocas donde se pueda llegar a vacunar y donde podamos agilizar este sistema, dependiendo de la cantidad de vacunas que Nación va mandando a las provincias argentinas", remarcó.

Iniciamos nuestra jornada recorriendo el operativo del AUTO - VAC, en el Estadio del Bicentenario, uno de los lugares donde estamos haciendo efectiva la colocación de la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. pic.twitter.com/HVe7Bkm5l3 — Sergio Uñac (@sergiounac) March 15, 2021

"Son definiciones que va a ir dando la ministra pero la idea es extender los horarios en la medida que vamos teniendo más vacunas, que haya más centros de atención para que cada uno de los sanjuaninos y de las sanjuaninas no tengan que esperar".

Destacó el respeto no solo de los vacunadores sino también de las personas que van a vacunarse, respecto de la campaña ordenada en diferentes puntos de la provincia para la inmunización.

Sobre la cantidad de vacunas que llegan a San Juan subrayó que "este es un problema mundial. Hay países como Estados Unidos donde dicen que tienen más dosis que otros, no es algo que podamos resolver nosotros, no solo como provincia sino como país también. Estamos haciendo todas las gestiones posibles para tener la mayor cantidad de dosis pero obviamente es un recurso escaso en el mundo y la República Argentina no escapa a esa realidad".