Estalló la interna de empresarios mineros: dos grupos se disputan la conducción con duros cruces

El megaproyecto minero Josemaría está en fase de aprobación del Informe de Impacto Ambiental. La antesala a la puesta en marcha de la explotación del yacimiento iglesiano que tendrá una vida útil de 19 años y que representa la inversión extranjera en Argentina más importante en mucho tiempo: 3.200.000.000 de dólares que aportará el grupo canadiense Lundin. En ese marco, la Cámara de Servicios Mineros (Casemi) ingresó en un punto de no retorno en las relaciones entre sus socios y estalló la interna por la conducción de la entidad que nuclea a 250 empresas proveedoras de servicios a las multinacionales que extraen recursos metalíferos y no metalíferos en San Juan. El sector que representa Sergio Vallejos presentó los papeles en Personería Jurídica para que prontamente las elecciones tengan fecha en treinta días. Mientras que el sector de la actual conducción, cuyo presidente es Juan José Igualada, propuso que haya un plazo de noventa días para que los candidatos hagan los trámites de rigor para postularse.

Un grupo de socios de Casemi, con el dueño de la empresa Textil Zonda, Sergio Vallejos, a la cabeza, criticó la actual gestión de Igualada, propietario de PAP SRL, compañía de transporte de pasajeros. Igualada conduce la entidad gremial-empresaria desde el 2013 a la fecha, con mandatos renovados de manera ininterrumpida. Está al frente desde hace ocho años, lo que significa cuatro periodos. Ahora anticipó a Tiempo de San Juan que colgó los guantes y no competirá en los comicios, pero que tiene intenciones de apoyar un lista de unidad que excluya al textil.

El empresario transportista, según la opinión de Vallejos, convirtió la cámara en “un grupo de amigos” y por eso, “Casemi perdió poder de negociación, y no se sienta en la mesa con el resto de las cámaras empresarias”. En tanto, el titular de la cámara contestó que es "muy fácil llegar y hablar cuando hay nuevos proyectos -en alusión a Josemaría-, pero hay que respetar a los que estuvieron en las épocas malas como el cierre de Lama".

Presidente de Casemi, Juan José Igualada.

El quid de la cuestión, apuntó el ala detractora de la gestión actual, es la disminución de los contratos en licitaciones para los proveedores locales en favor de empresas de otras provincias argentinas. Uno de los ejemplos y, quizá el que más molestó a los empresarios sanjuaninos, se dio cuando Barrick Gold contrató a una firma de Buenos Aires para la impermeabilización del dique de cola de Veladero. “En San Juan hay empresas totalmente capacitadas, de hecho, son las que pusieron en marcha los proyectos mineros que están en operación”, señaló Vallejos. A esto, Igualada restó importancia, "ganan las licitaciones las empresas que están preparadas y son más competitivas. No podemos imponernos a la fuerza como quieren hacer ahora". "Aunque no vamos a negar que ese tipo de discurso vende", comentó.

Del otro lado, Vallejos contó que “somos un grupo de socios que están luchando para que se normalice la cámara, se presenten los papeles, armando las reuniones para llamar a elecciones, manteniendo informado al resto de los socios. Hacemos el trabajo que no hace a comisión”, explicó el empresario textil. Y agregó una serie de presuntos incumplimientos legales que mantiene Igualada. Vallejo expresó que “en los últimos cuatro años no se llamó nunca a Asamblea, ni se presentaron balances, ni declaraciones juradas ante la AFIP”. Además, informó que la Comisión Directiva de la cámara dejó de cobrar la cuota societaria. “No tenemos presupuesto”, indicó, y enfatizó en que “hay una clara falta de institucionalidad, ellos manejan Casemi a gusto y piacere”.

El presidente rebatió los postulados de la facción opositora. "Cuando cierra Lama, los socios nos quedamos sin cuotas porque los socios no podían pagar las cuotas, hasta tuvimos que cerrar la sede y echar a la secretaria. Quedaron 10 empresas que sosteníamos la cámara", señaló. Además, sobre el tema balances, según su versión, son sólo dos que no tienen movimientos y no se presentaron ante la autoridad competente por "la pandemia". Y fustigó: "Vallejos toca de oreja los temas y dice cosas que no son".

Sergio Vallejos, aspirante a la presidencia de la cámara.

Pero, al decir de Vallejos, ni siquiera el número de socios que ostenta la entidad es verdadero. Los números oficiales marcan que hay 250 socios, sin embargo, “hemos pedido un reempadronamiento y estimamos que hay entre 80 y 100 firmas activas. El resto ya no existe o se fue de la provincia”, indicó. En tanto, dijo que hay un “apuro muy grande por llamar a elecciones” e informó que pidió a la Dirección de Personería Jurídica que acelere los trámites para que los comicios sean en 30 días. “Los socios nos van a acompañar porque hay mucho desgaste y sabemos que Casemi no es un grupo de amigos, sino gente comprometida con el trabajo y con la provincia”, expresó. Al tiempo, consultado por posibilidad de que la política partidaria juegue un papel fuerte en los comicios, Vallejos reconoció ser de extracción justicialista, pero que la entidad no aguantaría una intromisión política porque “se partiría en dos y quedaría destruida”. “Pasó antes y así estamos ahora”, acentuó.

Para Igualada la realidad dista mucho de ser así. "Vallejos es un de los que se autoproclamó candidato, es una opción, pero hay otras opciones muy potables. Él es mediático y confrontativo, yo respeto su estilo, aunque no crea que sea el estilo de los socios. Hay empresarios que están más preparados", destacó. No obstante, el empresario textil dijo que tiene "contabilizadas las empresas que lo acompañan" y ya está "preparando su plan de gestión. "Nosotros somos 67", sentenció. En tanto, Igualada advirtió que existen cuatro empresas que están más preparadas y que, en caso de una lista única, él apoyará. "Esto se resuelve en las urnas, hay que contar los votos. Hay que querer y poder", resaltó. En defensa del cuerpo detractor, Vallejos estimó que esos "buenos" postulantes "deben ser empresas de la comisión actual".

Según trascendió entre su grupo, el textil estaría acompañado por varias firmas que manifiestan la necesidad de un recambio en la conducción de Casemi, entre ellos: Carpas Argentinas, La platense, Biocordillerana, Chiconi y Alumetal. Mientras que, por el oficialismo, no hay nombres públicos. El mismo Igualada evitó decir qué empresas son las que acompañaría con su voto, al menos, hasta que lo expresen los propietarios de las mismas.

¿Lista única? Muy lejos

Existieron informaciones sobre que existía la posibilidad de una lista única encabezada por Sergio Vallejos. Sin embargo, eso está muy lejos. El mismo Vallejos dijo que "lista única" es una expresión para que convocar a todos los sectores, menos a los miembros de la Comisión Directiva de Juan José Igualada. Del mismo modo se pronunció el empresario del transporte, cuando dijo que hay candidatos más serios. Ambos se repelen como agua y aceite.

Casemi y su impacto en San Juan

La Cámara de Servicios Mineros contiene a 250 empresas que facturan, en total, 5.000.000.000 de pesos anualmente. Y representa a diversos rubros: transporte de cargas y de pasajeros, alquiler de maquinaria, movimiento de suelos, catering, indumentaria, salud, recursos humanos y metalúrgicos.