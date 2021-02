Gimena Martinazzo reveló detalles jamás contados sobre la violencia con Cáceres

El pasado miércoles 25 de noviembre la dirigente política Gimena Martinazzo denunció a su ex pareja Eduardo Cáceres (diputado nacional) por violencia de género. En su momento se conoció que el legislador, ahora procesado, “muchas veces me asfixió en su afán de tener mi teléfono en la mano y me realizó diferentes marcas", según testimonios de Martinazzo. Cómo así también otros episodios de “hostigamiento, de grabarme, de subestimarme, insultos y demás", en sus propias palabras.

Pero fue el pasado martes cuando la vicepresidenta del PRO local salió a contar mayores detalles de la violencia que ejercía Cáceres en su contra. “Fueron años de violencia y es muy difícil contar, ninguna violencia es corta, lo mío fue vivir una historia de terror larga", comenzó relatando Martinazzo en el programa Paren las Rotativas emitido en Canal 13.

"Hoy tengo miedo, pero mucha fuerza porque esto no va a quedar así. Yo hoy en día ando con una custodia que no es judicial, lo he decidido por miedo", aseguró al periodista Sebastián Saharrea. Y agregó que "Cáceres ejerció violencia conmigo cuando yo era funcionaria, me decía que iba a llamar a la ministro y echarme si contaba algo", describió sobre cuando Martinazzo era delegada del Ministerio de Desarrollo Social de Nación.

La entrevista con la referente del PRO abarcó el análisis de diferentes temas, en los que resonaron el proyecto de la "ley Alejo" presentado por Cáceres como principal impulsor, la separación de los concejales de Rawson, el papel que jugó el presidente del partido Enzo Cornejo y las últimas novedades judiciales en el caso con Cáceres. Al respecto, Martinazzo fue contundente y dijo que "cuando vos tenes algo que esconder, recusas, te haces el loquito, aprovechas los fin de semana largo para evadirte. El mintió con las pruebas que presentó, utilizó a Paola Miers para armar una falsa denuncia y ahora está utilizando la ley Alejo para su propio beneficio".

Aquí la entrevista completa:

En la Cámara Baja al menos quince diputadas, entre estas la sanjuanina Graciela Caselles, pidieron que se suspenda a Eduardo Cáceres, procesado judicialmente por “lesiones leves agravadas por el vínculo”.

Recordemos que el diputado regresó a su banca el 12 de febrero, al fin de la licencia por 60 días que había tomado cuando comenzó el proceso judicial. “Como diputadas de la Nación, tenemos el deber y la obligación de implementar todos los mecanismos necesarios para sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”, señalaron las legisladoras en un escrito dirigido a la presidencia de la Cámara. El texto refiere entre sus fundamentos, además del reglamento propio del cuerpo, las convenciones internacionales ratificadas por el Estado nacional argentino y la Ley Micaela, de capacitación en género obligatoria para agentes estatales, que el procesado Cáceres propuso modificar, justamente, en cuanto regresó de su licencia.

Dentro del PRO, las manifestaciones públicas de apoyo a Martinazzo no fueron abundantes y solos las mujeres del movimiento emitieron un comunicado a favor de ella. Se trata de la Secretaría Nacional de Mujeres del PRO que emitieron el siguiente mensaje: “Acompañamos a Gimena Martinazzo en su denuncia y solicitamos que el Cuarto Juzgado Correccional de San Juan se expida lo antes posible. No desconocemos que hay varones que sufren violencia, pero es desafortunado que quien presenta un proyecto en este sentido, se encuentre hoy en medio de una causa judicial por violencia de género. Pareciera ser un abuso de su posición”, señaló el comunicado distribuido por las cuentas oficiales de Pro Mujeres en redes sociales. ”Denunciar no es fácil, por eso debemos acompañar a quien alza su voz y evitar impactos negativos mientras la causa avanza, que intentan llevarnos nuevamente al silencio”, añadieron las mujeres del PRO.