Un diputado radical le gritó a Massa "pedazo de pelotudo": ¿qué hizo el presidente de la Cámara?

Se debatía fuerte. La tensión iba en aumento, y varios sectores habían mocionado pasar a un cuarto intermedio para que el Presupuesto 2022, que pendía de un hilo vuelva a comisión, se llame nuevamente al ministro Guzmán, y se terminen de despejar las dudas sobre el proyecto.

Juntos por el Cambio, atomizado en varios bloques que pelean por el poder dentro de la alianza opositora, no lograba conciliar posiciones internas, y Sergio Massa les recordó la "paciencia" que estaba teniendo por las demoras en las tomas de decisiones.

Entonces el diputado radical Miguel Bazze explotó.

Encolerizado, señaló que "lo que usted y el bloque oficialista no hizo más temprano, lo estamos haciendo nosotros: estamos buscando la posibilidad que resolvieran los temas para no dejar al país sin presupuesto. Esto fue un esfuerzo nuestro, no de ustedes".

Muy democrático el diputado radical Miguel Bazze en la votación del Presupuesto. "Pedazo de pelotudo", gritó. pic.twitter.com/pwtyZvTcBK — Gino (@GinoViglianco) December 17, 2021

A continuación, levantándose de la banca, pero sin apagar el micrófono, gritó: “Pero lo único que faltaba, pedazo de pelotudo".

La cara de Sergio Massa se congeló por unos segundos que parecieron horas, y quienes estábamos expectando la situación esperábamos una reacción airada del presidente de la Cámara de Diputados, que, quién sabe por qué razón, hizo como si no lo hubiera escuchado.