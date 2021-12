Gattoni, sobre la eliminación de las PASO: "el que quiera judicializar está en su derecho"

"Ellos plantearon que la ley era decisoria que requiere un tratamiento y una mayoría especial, pero el Código Electoral esta es una ley común. Todos tienen la libertad de pensar y de recurrir a quien quieran y esperemos que lo hagan, yo no voy a cercenar el derecho de nadie. El que se sienta con derecho de recurrir a la Justicia, plantearlo judicialmente, está en todo su derecho de hacerlo. Yo creo que no tiene ningún asidero pero no deja de ser esto mi opinión", dijo este viernes el vicegobernador Roberto Gattoni, el día después de la aprobación de la modificación del Código Electoral de San Juan por la cual el uñaquismo logró eliminar las PASO de las elecciones para cargos provinciales. Durante la sesión al menos uno de los legisladores, Juan Carlos Gioja, aseguró que de aprobarse la norma iban a ir a la Justicia a pedir que determine si corresponde.

Gattoni condujo una tensa sesión por la eliminación de las PASO.

En la práctica, se reemplazó el sistema de Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (donde los candidatos son elegidos por todos los ciudadanos), por la elección mediante internas partidarias (eligen los afiliados o los presidentes de los partidos si definen consenso) como era antes. Esto regirá para 2023 pero solo para las categorías provinciales que son gobernador, vice y diputados proporcionales. Para las elecciones de categorías nacionales no se puede legislar desde San Juan y mantiene el proceso y obligación de los sanjuaninos de votar en las PASO.

La oposición y el giojismo en la Cámara de Diputados plantearon fuerte rechazo al tratamiento sobre tablas -es decir, sin pasar por comisión- de los cambios en el Código Electoral Provincial, durante la sesión de este jueves, que condujo Gattoni. Al respecto, el vicegobernador, en diálogo con radio Estación Claridad, analizó que "el gobernador Uñac desde octubre de 2020 viene planteando esta cuestión, no es una cuestión novedosa. Por otro lado, las posiciones estaban tomadas y conocíamos públicamente quiénes estaban a favor de eliminar las PASO, que es el bloque oficialista. Había un sector minoritario del bloque, tres diputados que no estaban a favor, y la oposición. Con lo cual las definiciones de 'PASO sí o PASO no', estaban resueltas".

Además, argumentó que "atentos también a que hay otra ley que dice que cualquier modificación que se haga al Código Electoral se debe hacer con una antelación de 18 meses, no sabiendo qué puede suceder en 2023, la decisión había que tomarla en esta sesión".

"Las PASO se consideraba un buen sistema pero la gente protestaba de por qué iba a votar las PASO. Y en las últimas elecciones no hubo PASO", indicó. Aclaró que el sistema de lemas "debería haberse puesto ahora y no se hizo, no hay ninguna posibilidad de hacerlo para 2023" y agregó que "nunca se definió cómo iba a ser el sistema de participación ciudadana y primó que los partidos a través de sus afiliados elijan sus candidatos".

Además, dijo que "no hemos modificado 174 artículos, no era un Código Electoral nuevo. Lo que se modificó es el artículo que establecía que existían las PASO y se reemplazó por internas partidarias. Y lo que se adecuó son los artículos subsiguientes que hacían mención a las PASO y se los referenció a las internas". Y opinó que "decir que modificamos 174 artículos es al menos confuso", consultado respecto de las declaraciones del opositor Marcelo Orrego en las redes sociales.

Además, Gattoni justificó que "no nos pareció oportuno avanzar con una ley decisoria, porque queríamos dejar desde el Gobierno la intención y voluntad política del Gobernador de eliminar las PASO y eso requiere de mayoría simple". Sobre si esto no se hizo porque no contaban con la mayoría calificada para aprobar la decisoria, aseguró: "no sé si alcanzaban los votos, eso no se puede saber hasta el momento de la votación".

La situación del bloque PJ

Sobre la grieta en el bloque por los tres gioistas que no apoyaron la iniciativa uñaquista y de la posibilidad de que estos últimos hagan bloque propio, Gattoni dijo que "a mí no me han dicho nada. Yo espero que eso no ocurra. Me parece que eso no sería lo más sano y que podemos seguir resolviendo nuestras diferencias aún en nuestro mismo bloque porque tenemos muchas más cosas en común que diferencias. Y si no, tienen el derecho aún estando dentro del bloque, de votar diferente. Yo soy respetuoso de esas posturas, ellos son justicialistas y tienen derecho a participar del bloque".

Por otro lado, el vicegobernador adelantó que "es probable que tengamos una sesión más para terminar el paquete que nos queda", con lo que habrá oportunidad de observarse públicamente el relacionamiento del bloque Justicialista en lo poco que queda del año.