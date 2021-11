¿Copy y paste?: Gattoni dijo que la oposición presentó un proyecto de ley que decía 'Gobierno de Mendoza'

Se conoció días atrás, según una publicación de Diario de Cuyo, que el diputado provincial y candidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio, Enzo Cornejo, presentó varios proyectos que tendrían llamativas similitudes con iniciativas de otras provincias, el vicegobernador Roberto Gattoni dijo que este año detectaron un proyecto del Interbloque Con Vos (que integra Cornejo), cuyo texto mencionaba al Gobierno de Mendoza.

Gattoni, en declaraciones a Radio Estación Claridad este lunes, informó cómo actuaron al ver este proyecto con la redacción que hablaba del Gobierno de Mendoza en vez del de San Juan, hecho que se dio en julio de este año: "Nosotros, prudentemente, y a los efectos de no hacer ninguna cuestión política ni ensuciar la cancha como se dice, enterados de esto, a través del presidente de la comisión, pedí que lo trabajaran como podían y quedó en archivo. El proyecto no fue sin siquiera trabajado por el autor", sentenció.

Así, el vicegobernador analizó el caso de Cornejo de presunto plagio, ya que el macrista habría dicho para justificarse que muchas de sus iniciativas eran archivadas por el oficialismo. "La primera cuestión es si mal no recuerdo que él presentó la ley de perros peligrosos y se aprobó, por lo cual no es así. Habrá proyectos que el diputado ha presentado que por su contenido o por la técnica legislativa no son proyectos que puedan evolucionar en comisiones y por eso no se tratan. No hay una cuestión personal en contra de Cornejo", argumentó Gattoni.

El Vicegobernador analizó que "la calidad del trabajo del legislador no se mide por la cantidad de proyectos sino justamente por la calidad", Y apuntó que hay proyectos que no tienen posibilidad de avanzar, por ejemplo, hay uno de adhesión al teletrabajo, pero es una ley nacional y que aplica sin necesidad de adherir la provincia. "No es un proyecto que no se trate", destacó Gattoni.

Sobre la originalidad de las presentaciones de los legisladores, dijo que la Cámara no evalúa "si el proyecto es una idea original o no del legislador, esa es una tarea que tiene que hacer la ciudadanía y ver de qué manera se trabaja en la autoría de un proyecto o concurriendo a las comisiones".