Con miras al 2023, opositor sanjuanino estuvo mano a mano con Lilita Carrió en Buenos Aires

En las pasadas elecciones legislativas de noviembre, en panorama tan polarizado entre los frentes principales, supo hacerse lugar Consenso Ischigualasto. En las primarias, los "dinosaurios" -fórmula integrada por Marcelo Arancibia y Susana Ocampo- obtuvieron 33.585 votos, que se tradujeron en el 8,99%. En las generales, hubo una merma, pero no significativa. De hecho, sacaron más sufragios -34.964- aunque con un porcentaje menor en la torta provincial, 8,58%. Se consolidó como tercera fuerza en San Juan y pone la mira en el 2023.

El sábado, la fundadora de la Coalición Cívica-Ari, Elisa Carrió, celebró el 20º aniversario de la formación política nacional. Invitó a la cúpula opositora de Juntos por el Cambio. Estuvo el ex presidente Mauricio Macri, el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta y la flamante diputada nacional por Caba, María Eugenia Vidal. Por San Juan, dio el presente el ex candidato Marcelo Arancibia. La invitación significó un espaldarazo a Consenso, no sólo por el reconocimiento, sino por el mensaje de apoyo que recibió el hombre de parte de Lilita, indicaron fuentes calificadas.

Marcelo Arancibia y Elisa Carrió.

En el discurso, Carrió no se guardó nada. Fiel a su estilo, lanzó un mensaje a los jefes del Pro y del radicalismo: "No se peleen entre ustedes por los cargos. Las personas hacen a los cargos y no al revés". La idea es la misma que propuso antes de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso). San Juan tiene su correlato en ese sentido. La creadora de la Cc pujó para que los "dinosaurios" integraran Juntos por el Cambio y tuvieran representación en la lista. Pero la respuesta local fue negativa. El diputado nacional Marcelo Orrego, armador de Producción y Trabajo y del frente, prefirió jugar con las cartas que ya tenía.

Ante esto, Carrió decidió apoyar a los de Ischigualasto. La Coalición Cívica-Ari es firmante del frente a través de un hombre de confianza de Lilita, Facundo Guzmán, que ocupó el tercer lugar titular en la lista. Ahora, tanto Arancibia y compañía como la dirigente nacional piensan en el armado para los comicios del 2023, cuando se elija presidente y gobernadores. En ese sentido, Carrió destacó "el triunfo atronador a lo largo y ancho de la nación" e instó a la unidad de la oposición.

Con el sanjuanino se reunió unos minutos para hablar del futuro. Según las fuentes, Carrió quiso conocer de primera mano los resultados en la provincia y hacer un breve análisis. La idea de los "dinosaurios" es sostener el sello de la Cc. Arancibia le manifestó a Lilita la vocación de construir una unidad en San Juan, pese a la competencia de este 2021. "Hay que construir una oposición única y competitiva", dijeron.