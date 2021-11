La sequía es peor que el desesperante pronóstico: tensión entre los regantes sanjuaninos

La sequía en San Juan se pronosticó como la peor de los últimos tiempos y lo que trae el río San Juan es menos aún de lo esperado, con lo que la preocupación del Gobierno y de los regantes está al límite y eso se vio en una encendida reunión que se dio este jueves, disparada por una versión de que oficialmente se iban a sumar más días de corte de agua al cronograma ya muy resistido por los productores. Allí el Gobierno expuso los niveles de caudales en baja y hasta el peligro de que se afecte la meta de no poner en peligro el funcionamiento de los diques y la provisión para consumo humano, pero aseguró que no se tomarán decisiones unilaterales.

El Consejo Provincial para Control de Embalses y Seguridad de Presas (Cocep) está integrado por los directores de Hidráulica Oscar Coria y Recursos Energéticos, Alberto Peña; el presidente de EPSE Víctor Doña,}; el Secretario de Agua y Energía Juan Caparrós, y otros representantes del Ministerio de Obras. Tuvo que recibir a los productores, en medio de un revuelo por la eventual sumatoria de cortes para diciembre, que según se esparció en cadenas de WhatsApp de los regantes iban a ser 5 días sobre los 4 del mes; y de la angustiante situación real de merma de caudales.

El problema se agravó este mes cuando se constató que el río San Juan trae solo 12,66 metros cúbicos por segundo (m3/s), un 40% menos de los 21 m3/s pronosticados. Y es el segundo mes con números en baja después de que se hizo el pronóstico hídrico de la temporada 2021/22. En octubre se había previsto 19 m3/s y el río trajo 20% menos de agua, 15,22 m3/s. "El cronograma de corta que estaba previsto en agosto será de difícil cumplimiento sin poner en riesgo las represas. Hoy (por ayer) se ha decidido que se van a seguir reuniendo las Juntas de Riego para consensuar la posibilidad de añadir más días de cortes a lo que estaba previsto, o hacer alguna modificación al coeficiente que se distribuye", dijo al término del encuentro Coria, en declaraciones a Diario de Cuyo.

Durante la reunión, desde EPSE, Doña fue terminante: “estamos trabajando en zona de riesgo, en Caracoles encontramos daño por estar usando el descargador de fondo y no sabemos qué tan grave puede ser, lo mismo va a pasar con Punta Negra, hace mucho ya que no pensamos en producir energía”. Y agregó, según publica diario Huarpe: “Los diques de San Juan están río arriba de la ciudad, no cuidamos solo las represas, estamos cuidando a todos los sanjuaninos porque si uno falla se produce una reacción en cadena”.

La premisa oficial es administrar el escaso recurso hídrico y que los tres diques sanjuaninos no acumulen menos de 241 hm3 entre Punta Negra, Caracoles y Ullum.

Desde el sector de los productores, el regante de Pocito Bruno Perín evaluó que "ha sido una reunión tensa por la falta de agua que es normal para esta época pero hay una falta de decisión política de invertir en los pozos del Estado para solucionar el tema del agua y vamos a tener más dificultades a medida que el rio siga disminuyendo el caudal. Porque cuando no hay, no hay. Y con las temperaturas elevadas, mientras más calor haya, mas necesidad tiene la planta de requerir el riego".

Según dijo a Tiempo de San Juan el productor Perín, había una corta prevista para el 8 de diciembre pero no se va a hacer. "Estamos en una especie de asamblea permanente. Vamos ver alternativas, como poner en práctica los pozos privados para volcar a los canales", enfatizó. Un sector de los productores les recordó en este encuentro a los funcionarios que hay algunos que tienen ya graves problemas para sacar a flote sus cultivos, otros tantos ya abandonaron la inversión y varios más piensan no plantar en la próxima temporada. "Algunos tienen ya problemas con las napas y en algunos cultivos es peor porque tomates se pueden plantar menos, pero las vides o los olivos no se puede mezquinar el agua porque se pierde todo", expresó.