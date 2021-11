Un ministerio nacional, a punto de estallar por una interna: mirá de cuál se trata

Días atrás, ante el descontrolado aumento del precio de la carne, que el ministro de Agricultura Julián Domínguez en San Juan adjudicó "nadie", el secretario de comercio Interior, Roberto Feletti, deslizó la idea de volver a aumentar las retenciones a la exportación.

El ministro de Desarrollo Productivo, de quien depende Feletti, Matías Kulfas, eligió dejar mal parado al secretario, minimizando sus declaraciones y su opinión al declarar que "quizá (Feletti) tuvo una actitud que no es la más indicada al ser un funcionario, esto de pensar en voz alta no es lo más apropiado".

Matías Kulfas y Roberto Feletti

Hoy se reprodujeron frases que habría dicho Feletti en off, acerca de las declaraciones de Kulfas.

El periodista Daniel Tognetti aseguró que "Feletti en privado dice que le asombró el peso específico que tienen los intereses corporativos en los funcionarios de este gobierno. Se asombró por la afinidad de los intereses económicos y los funcionarios del ministerio que él integra. Algo así como que en cada secretaría hay un representante del lobby empresario".

Claramente Feletti y Kulfas responden a las dos alas en pugna dentro del gobierno nacional: el kirchnerismo (Feletti) y el albertismo (Kulfas). Dentro del kirchnerismo algunos dirigentes reclamaban "respeto por Feletti. Ha sido un funcionario importante del ministerio de Economía de Cristina, no está acá por escribir un libro", en referencia a `Los 3 kirchnerismos´, el libro que escribió Matías Kulfas en el que analiza críticamente los gobiernos de Cristina Kirchner, y al que consideran su máximo aporte a la construcción política de las últimas décadas.

Alberto Fernández aún no ha terciado en el conflicto, pero desde el entorno presidencial especulan con que, si bien toma nota del conflicto, no hará declaraciones para no ahondar en un conflicto que espera se disipe naturalmente.