A un año de la denuncia contra Eduardo Cáceres, la Justicia aún no se pronuncia

El 25 de noviembre del 2020, la vicepresidente del Pro en San Juan, Gimena Martinazzo, denunció por violencia de género al diputado nacional y referente del macrismo local, Eduardo Cáceres. Ambos eran pareja política y sentimental. Pasó un año del inicio del expediente judicial y la Justicia aún no resuelve al respecto. La dirigente de Rawson compartió en las redes sociales una publicación al respecto. "Encontré el valor suficiente para decir basta", resaltó.

El día de la denuncia, Martinazzo hizo pública la acción legal también en las redes, con una publicación en Instagram. Según la declaración, "el acusado le arrebató el teléfono y dio media vuelta, tras lo cual la deponente (Martinazzo) se colgó del cuello del acusado en un intento de sacarle el celular. El imputado comenzó un forcejeo. Inmediatamente la tiró al piso, quedando la suscripta boca arriba y luego Cáceres se le subió encima y se sentó arriba de ella, dándole la espalda y con las manos intentaba taparle la boca, ya que la deponente pedía a gritos auxilio. En un momento dado, el acusado giró y la agarró de los pelos y la tiró al sillón. Una vez en el mismo, la dicente comenzó a defenderse golpeándolo con el taco de su bota que tenía puesta en el hombro del acusado".

El legislador nacional quedó procesado por lesiones leves agravadas por el vínculo. El juez Federico Rodríguez procesó a Eduardo Cáceres con los elementos que tuvo a disposición en la instrucción, medida que sigue vigente y que fue apelada por el diputado ante la Sala II de la Cámara Penal. Ahora es esa instancia –los camaristas son Maximiliano Blejman, Juan Bautista Bueno y Silvina Rosso de Balanza- la que debería pronunciarse con los nuevos aportes. Pero aún no lo han hecho.

El caso generó una explosión interna en el Pro local. De pronto, el partido amarillo estaba partido entre alfiles de Cáceres y de Martinazzo. De hecho, los primero que hizo el diputado fue dejar entrever que ella era -es- la sucesora de la banca en el Congreso y que quería debilitarlo para quedarse con el puesto. No pasó. Al contrario, tras varias acusaciones cruzadas, principalmente por el manejo irregular de fondos en el Pro, Martinazzo quedó marginada de la discusión política. Las filas se cuadraron detrás del presidente del partido en San Juan, Enzo Cornejo, quien obtuvo el segundo lugar en la lista de Juntos por el Cambio para ser diputado nacional.

El mismo Cáceres manifestó sus ganas de jugar y retener la banca para el Pro, pero los tiempos no lo quisieron así. Esperaba un fallo a favor que no llegó. Ni a favor ni en contra. Justamente eso remarcó Martinazzo en la publicación de este jueves, otra vez en las redes. "Aún, un año después, como muchas otras denunciantes, seguimos esperando Justicia. Para que sea Justicia esperamos encontrarla pronto, porque esta larga y tortuosa espera no deja cerrar las heridas sufridas", escribió.