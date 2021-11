Bien picante: mirá cómo se quejó el embajador alemán en Argentina de la falta de atención

El embajador alemán en Argentina comenzó sus funciones pisando fuerte, y promete ser material de réplica para los medios opositores, al grito de “somos el hazmerreír del mundo”.

Estos sitios y empresas se hicieron una panzada con el tuit de hoy de Ulrich Sante, en el que se manifestó disconforme porque el gobernador bonaerense Axel Kicillof no lo acompañó a una visita oficial que realizó en la ciudad de La Plata.

"Terminó mi 1er día ‚oficial‘ @BAProvincia c charlas incitantes @mayrasmendoza @ColegioHolmberg @AConicet y @Quilmes_Cerveza! Oficialismo? Ausente! @Kicillofok no contestó, @PabloJ_LopezOK no apareció. Falta d cortesía? D organización? Desinterés? Un poco d todo? Esperando día no 2", escribió el diplomático.

Quién sí acompañó a Sante fue la intendenta de Quilmes Mayra Mendoza, para quien el embajador tuvo palabras elogios, al tiempo que resaltó la coincidencia en palabras elogiosas hacia Mayra Mendoza, con quién coincidió en que “no hacen falta ‘ismos’ sino progreso” para apoyar a las pymes “en su transformación digital y cooperación la formación profesional dual”.