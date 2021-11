Impactante: candidato a concejal santafesino apuñaló a su ex cuñado para robarle dólares

La violencia y el crimen en Santa Fe no son patrimonio de los carteles del narcotráfico.

Una noticia realmente impactante sacudió estos días a la política de aquella provincia, cuando se supo que el ex candidato a concejal por un partido “celeste” apuñaló junto a un cómplice quince veces a su ex cuñado para robarle los 6500 dólares que iba a cambiar para una operación de su hermana, la ex pareja del dirigente.

El político fue identificado como Octavio Ritvo, 26 años, del Frente Federal Vida y Familia, la agrupación pro vida que tras las PASO hizo campaña por Juntos por el Cambio.

La víctima, Enrique Blotta, fue engañada por el criminal, quien se había ofrecido a cambiarle los dólares. Para eso concertaron una cita el country Ubajay. Desde allí condujeron hasta un descampado. Al llegar, Ritvo adujo haberse perdido. Al bajar del auto apareció un tercero, y en el enfrentamiento Blotta terminó gravemente herido.

"Dejaron al hombre en el lugar, le sustrajeron efectos personales y huyeron en el vehículo del imputado", señaló el fiscal Andrés Marchi a cargo de la investigación.

Gracias a la ayuda de vecinos y a la rápida llegada de la ambulancia, Blotta salvó su vida y permanece internado, en estado crítico, pero estable.

El juez Jorge Patrizi terminó dictándole la prisión preventiva e imputándolo por "coautor de tentativa de homicidio calificado por alevosía y robo doblemente calificado por lesiones graves y el uso de armas”.

Ritvo es un curioso personaje de la política santafesina que reivindica un pasado peronista, aunque nadie dice haberlo visto nunca en una unidad básica.

Por otro lado, participó de la interna del frente celeste Vida y Familia. Cuando perdió volcó su apoyo hacia Juntos por el Cambio, como se desprende de un posteo en sus redes sociales: "Nos unen valores @josecorralsf #Hay2023 en la Ciudad, en la Provincia y en el país @juntosporelcambio @nuevostiempossantafe".