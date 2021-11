La Justicia contradijo a Alberto: en la fiesta de Fabiola, en Olivos, hubo delito

Cuando se divulgaron las fotos del cumpleaños de Fabiola Yañez en la Quinta de Olivos, en plena cuarentena, parte del país estalló de indignación.

Propios y ajenos le recriminaron al Presidente que haya dejado que eso sucediera en la quinta presidencial, cuando gran parte de los argentinos no podía, siquiera, ir a despedir a un familiar muerto, o ir a ver un enfermo.

En esa oportunidad, el Presidente advirtió “el error”, pero aseguró que “no hay delito”, e hizo un planteo judicial de “atipicidad”.

Hoy el fiscal federal Fernando Domínguez rechazó el planteo de atipicidad, y señaló que sí existe delito en los hechos que investiga. Por la fiesta muchos de los invitados fueron multados (cinco de los cuales no tenían el permiso para circular que se requería en aquel momento, mediados de 2020) e incluso el presidente ofreció pagar una multa en dinero para que se archive la causa.

“No niegan la tipicidad de las conductas pesquisadas las alegaciones destinadas a afirmar que el evento del 14/07/20 no tuvo como objeto ‘ni propagar la pandemia ni muchos menos poner en peligro la salud pública en general’. En tal sentido debe señalarse que la ausencia de tales intenciones o finalidades no desaparece 'ex ante' el peligro de lesión para el bien jurídico tutelado”, argumentó Domínguez.