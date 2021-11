Mirá por qué, aunque ganó, Vidal se "comió" el pase de factura de Patricia Bullrich

Patricia Bullrich se quedó con la sangre el ojo por perder su candidatura a diputada nacional por CABA a manos de María Eugenia Vidal, puesta a dedo por Horacio Rodríguez Larreta en pos de sustentar su sueño presidencial.

El triunfo por el 47% no fue obstáculo para que la ex ministra de Seguridad del macrismo le pasara factura a la ex gobernadora de Buenos Aires: "Teníamos la expectativa de superar el 50%, que ha sido el número que se ha manejado siempre", disparó.

Bullrich, que viene de lanzarse flores mutuas con el libertario Javier Milei, buscando endurecer el perfil del PRO, continuó: "Lo que sucedió es que pudo haber existido una expectativa mayor en la Ciudad de Buenos Aires", dejando en claro que no era maría Eugenia Vidal la candidata capaz de cumplirla.

En su reelección, en 2019, Horacio Rodríguez Larreta obtuvo el 56%, casi 10 más de los que sacó Vidal este 14 de noviembre.