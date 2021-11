El Frente de Todos seguirá siendo la primera minoría en Diputados

No se le dio lo esperado a Juntos por el Cambio. Según anticipan los resultados que se están dando en todas las provincias, el Frente de Todos se mantendría como primera minoría, con una cantidad de diputados similar a la que tiene actualmente en la Cámara de Diputados de la Nación: 119.

Si bien por los resultados de las primarias todo indicaba que Juntos por el Cambio podría acercarse a los 120 diputados con los que especulaba María Eugenia Vidal, no se le dio esa posibilidad a Juntos por el Cambio, que era la fuerza que más ponía en juego en esta elección.

En efecto, mientras el Frente de Todos arriesgaba 52 bancas, Juntos por el Cambio puso en juego 60 de sus 115 miembros.

El oficialismo estaría obteniendo 51 diputados –uno menos que los que expone- y Juntos por el Cambio alcanzaría a reunir 61, uno más que lo que arriesga.

Así y todo el Frente de Todos tendría entonces a partir del 10 de diciembre 119 diputados, uno menos que los que tiene en la actualidad. Juntos por el Cambio aumentaría en solo uno su número, pasando a tener 116.

El resto de los partidos pasarían a ser 22.

Las razones de lo que pudo ser y no fue para Juntos por el Cambio habría que buscarlas en estos factores: el Frente de Todos saca un diputado más en la provincia de Buenos Aires (15), mientras que la izquierda le birla a Juntos uno de los que sumaba en las primarias; JxC no subió su cosecha en CABA (7); no recuperó posiciones en La Rioja, donde el oficialismo se queda con las dos bancas en disputa; y pierde una banca en Santa Cruz, de acuerdo con lo que se perfilaba según las PASO.

Así y todo logró éxitos importantes como las 6 bancas que estaría obteniendo en Córdoba y las victorias que no le revirtieron en La Pampa y San Luis.