Santilli y Manes cerraron campaña con reclamos al gobierno y un llamado a "cambiar la historia"

Diego Santilli cerró su campaña en La Plata acompañado por Facundo Manes y Graciela Ocaña, y con la asistencia limitada a los referentes provinciales de la coalición opositora. El ex vicejefe porteño articuló un discurso duro con el Gobierno en un acto en el que volvió a escenificarse la unidad de los dos espacios que compitieron en las PASO, con el objetivo principal de retener lo máximo posible los votos que sacó el neurólogo en septiembre.

“Este 14 de noviembre se discute qué país queremos. Si queremos un país con progreso o con estancamiento, un país con trabajo o con planes que te subsidien, un país con libertad o con opresión. Eso es lo que está en juego. Podemos cambiar la historia”, buscó contraponer y nacionalizar el mensaje Santilli en el cierre en el club Atenas, ante unas 2.300 personas. Julio Garro -intendente de La Plata- habló primero como anfitrión, y luego Ocaña y Manes.

Esta vez no asistieron Horacio Rodríguez Larreta -había sido protagonista del cierre previo a las PASO-, Patricia Bullrich ni Mauricio Macri. Santilli los mencionó -también a Elisa Carrió- en el inicio de su discurso. Fue un acuerdo con Manes, que en su acto antes de las primarias se había mostrado con Gerardo Morales, Gustavo Valdés y Martín Lousteau. Resolvieron acotar las presencias a los candidatos y dirigentes del ámbito bonaerense.

“El 12 de septiembre dijiste 'esto no puede seguir así'. Le pedimos trabajo al Gobierno y nos respondieron con platita. Que apoyen a las pymes y respondieron con militantes controlando los comercios. Que vayan a buscar a los 500 mil chicos que abandonaron la escuela y respondieron con viajes de egresados”, enumeró Santilli los cuestionamientos al Frente de Todos, y siguió: “Le pedimos exportar más y respondieron con más cepos. Le pedimos un plan económico y nos respondieron con 50% de inflación. 40% de pobreza, 11% de indigencia y 200 pesos el dólar”.

En algunos tramos aludió de manera indirecta al crimen kiosquero Roberto Sabo, que reinstaló la inseguridad como eje de los últimos días de la campaña. “Le pedimos que no nos maten más por un par de zapatillas y dijeron que no podían hacer nada porque esto pasa en todas partes del mundo. No es así”, remitió a las palabras de Aníbal Fernández, y al final propuso “terminar con la puerta giratoria”.

El microestadio lució casi colmado, y se repitieron los cantitos de cancha del cierre anterior: “El domingo cueste lo que cueste tenemos que ganar”, “Vamos a volver” y “Volveremos a ser gobierno en el 2023”. Hubo referentes de Juntos que aconsejaron suspender el acto -y convocar a una conferencia de prensa-, por el malestar por los casos de inseguridad y el contexto social y económico. “Cantar sobre el 2023 con el dólar arriba de 200 y sin saber lo que va a pasar el lunes es estar desconectado de la realidad”, sostenía uno de ellos al final. El propio Manes y un sector del PRO también pidieron “moderación” en el eventual festejo el domingo a la noche.

“Paren de lastimarnos. Lastimaron a los chicos cuando destruyeron la educación. A los adultos mayores cuando destruyeron su jubilación. A los trabajadores cuando destruyeron su salario. Este equipo quiere una Argentina y una provincia distintas”, dijo en otro tramo Santilli.

En las primeras filas alrededor del escenario 360° se ubicaron los intendentes Néstor Grindetti (jefe de campaña), Jorge Macri y Guillermo Montenegro, candidatos como Juan Manuel López, Emilio Monzó, Gerardo Milman, Margarita Stolbizer, Hernán Lombardi y Joaquín De la Torre, Analía Maiorana -pareja de Santilli- y dirigentes como Cristian Ritondo, Maximiliano Abad y Maximiliano Ferraro.

Más allá de la prudencia de no dar por descontada la victoria, la mayoría expresó confianza sobre el panorama favorable para conservar la ventaja de cuatro puntos de las PASO o incluso aumentar, aunque algunos advirtieron sobre la posibilidad de un resultado “más parejo” esta vez. Uno de los referentes del sector radical lo atribuyó a que “esto se puso muy amarillo”. Contados los resultados del domingo, arrancará otra etapa con movimientos y discusiones internas en la coalición opositora. “Será distinto para todos”, coincidieron varios de los presentes.

“Este es el desafío de nuestras vidas, tenemos que reconstruir un país. Vamos a luchar contra la inseguridad, vamos a tratar las causas. No nos conformamos con el desempleo, la pobreza y que nos roben nuestros hijos”, aseguró Manes durante su discurso, con citas a Borges y San Martín. “El Gobierno se ha ensañado con los adultos mayores. Sufrieron un fenomenal ajuste”, apuntó Ocaña en el inicio.